Girls Day bei Fraunhofer-Umsicht gibt Einblick in den Alltag einer Forscherin

Sulzbach-Rosenberg

02.05.2017

02.05.2017

15 Mädchen schnupperten am Girls' Day bei Fraunhofer-Umsicht in die Arbeit einer Forschungseinrichtung hinein. Unter dem Motto "Forscherkids - Einblick in den Alltag einer Forscherin" erfuhren sie mehr über Berufe in der Verfahrens- und Werkstofftechnik, Chemie, Energie- und Umwelttechnik. Die Mädchen besuchen Realschulen und Gymnasien im Raum Amberg-Sulzbach und darüber hinaus. So kamen auch Teilnehmerinnen aus Schwandorf, Hersbruck und Nürnberg. Johannes Neumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Energietechnik, stellte das Institut vor. Nach einigen Hinweisen auf Fördermöglichkeiten für Frauen berichteten Mitarbeiterinnen in einer Diskussionsrunde, warum sie einen Mint-Beruf gewählt haben. Mit der Abteilung Kreislaufwirtschaft zerlegten die Mädchen dann ein Handy, um zu sehen, aus was es besteht und wie das Recycling von E-Schrott abläuft. Organisiert wurde der Girls' Day von der Beauftragten für Chancengleichheit, Ingrid Löh (Zweite von rechts), und Marketingleiterin Susanne Lettner (rechts). Bild: exb