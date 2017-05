Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.05.2017

0 02.05.2017

Was muss frau mitbringen, wenn sie Polizistin werden will? Das ermittelten 66 Mädchen bei einem Besuch in der VII. Abteilung der Bereitschaftspolizei.

Der Girls' Day bot Hauptschülerinnen, Realschülerinnen und Gymnasiastinnen die Gelegenheit, sich einen Eindruck von der Polizeiausbildung in Bayern zu verschaffen.Erörtert wurden die Voraussetzungen, die für diesen Beruf erwartet werden, die Bewerbung und das Auswahlverfahren. Einen Schwerpunkt nahmen die Inhalte der zweieinhalbjährigen Ausbildung ein.Die Schülerinnen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren hörten dazu Vorträge und anschauliche Erläuterungen. Noch interessanter dürfte für sie die Führung durch die Bereitschaftspolizei-Abteilung gewesen sein, auf der sie auch verschiedene Eindrücke aus der Praxis sammelten. So übten sie sich in der Abnahme von Fingerspuren, testeten ihre Treffsicherheit in der Laser-Schießanlage und nahmen an einem Selbstverteidigungstraining teil.