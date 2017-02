Gruseliger Vorfall an Bushaltestelle

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

114

0 14.02.2017114

Obwohl sich das Mädchen sofort losriss, versuchte der Mann die Zehnjährige weiterhin zu bedrängen. Als ein Busfahrer den Täter auf sein Verhalten ansprach, äußerte er, dass er aggressiv wäre und entfernte sich stadtauswärts.Während der Fahndung, bei denen die Polizei auch die örtlichen Busunternehmen einbezog, ging ein Hinweis einer aufmerksamen Passantin ein, die gegen 13.30 Uhr in der Nürnberger Straße einen Mann mit übereinstimmender Beschreibung auf dem Boden liegen sah, der anschließend mit dem BRK ins Sulzbacher Krankenhaus eingeliefert worden sei. Aufgrund dieses Hinweises konnte kurze Zeit später ein 46-jähriger Amberger, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, in der Klinik angetroffen und als Tatbeteiligter identifiziert werden.Der 46-Jährige wurde anschließend in das Bezirksklinikum Regensburg eingewiesen.Das zehnjährige Mädchen, das vorbildlich reagierte und den Schutz einer Gruppe von Schülern suchte, blieb unverletzt.