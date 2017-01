Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.01.2017

48

0 13.01.201748

Als sein Vater starb, war Günter Koch ein kleines Kind. Er kann sich kaum an ihn erinnern. Aber der begeisterte Hobby-Fotograf hat Alben hinterlassen, zwei davon mit Bildern aus dem Ersten Weltkrieg. Eines zeigt die Schlacht von Fromelles, in der auch Adolf Hitler kämpfte.

Schon vor Krieg Soldat

Bis zuletzt dabei

Zwei Spuren zu Hitler

Schlacht von Fromelles Als "Schlacht von Fromelles" bezeichnet man das Gefechtsgeschehen vom 19. und 20. Juli 1916 bei Fromelles in der Nähe von Lille. Sie gilt heute als "eine der größten Tragödien der jungen Nation Australien im 20. Jahrhundert".



Die britische Armee unternahm hier nach dreitägigem Trommelfeuer am Abend des 19. Juli einen Sturmangriff auf die deutschen Linien, die - als Bestandteil der 6. Bayerischen Reservedivision - vom Bayerischen Reserveinfanterieregiment 16 gehalten wurden. "In Wellen hintereinander brandeten die Schützenlinien gegen unsere Stellung und brachen hier im Feuer unserer Gewehre und Maschinengewehre zusammen", beschrieb es später ein Teilnehmer (Adolf Meyer, Mit Adolf Hitler im bayerischen Reserve-Infanterie-Regiment 16 List, Neustadt/Aisch 1934).



Die angreifenden britischen Einheiten waren vollkommen unerfahren, vor allem die 5. Australische Division. Augenzeuge Adolf Meyer berichtet darüber: "Die Engländer hatten Australier zum Angriff geführt, und zwar eine vollständige Division, lauter Soldaten, die erst drei Tage vorher, aus Ägypten kommend, in Le Havre ausgeschifft worden waren. Zu unserem Glück waren sie größtenteils betrunken."



Zwar gelang einigen australischen Einheiten auch ein Durchbruch, doch sie wurden von den Deutschen eingekesselt und ergaben sich schließlich, nachdem sie sowohl von eigener wie auch von feindlicher Seite unter Beschuss genommen worden waren. Die Australier verloren bei Fromelles innerhalb von 24 Stunden über 5500 Mann, darunter fast 2000 Tote. "Es war der schwärzeste Tag in der Geschichte der australischen Streitkräfte", urteilt Thomas Weber (Hitlers erster Krieg, Berlin 2012). Die englischen Verluste betrugen rund 1500 Mann, beim Regiment List waren es 340 Mann, davon 107 Gefallene. (ll)

Zur Person Richard Koch wurde am 7. März 1894 in Bad Windsheim als Sohn eines Brauereibesitzers geboren. Nach dem Abitur studierte er Maschinenbau, ging aber bereits im Oktober 1913 als "Einjährig Freiwilliger" (Reserveoffiziersanwärter) zum Militär. Nach den Informationen von Günter Koch brachte sein Vater es bei den Pionieren bis zum Hauptmann. In der Kriegsstammrolle sind folgende Beförderungsstufen Kochs verzeichnet: Unteroffizier (Juni 1915), Vizefeldwebel (Dezember 1915), Offizierstellvertreter (August 1916), Leutnant der Reserve (Januar 1917).



An Auszeichnungen sind dort erwähnt: Bayerisches Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit Krone und Schwertern; Bayerischer Militärverdienstorden 4. Klasse mit Schwertern; Eisernes Kreuz 2. Klasse, im Oktober 1916; Eisernes Kreuz 1. Klasse, im August 1917; Verwundetenabzeichen in Schwarz (für ein- und zweimalige Verwundung), im Mai 1918.



Nach dem Krieg betrieb Richard Koch ein Sägewerk. Dieser Beruf brachte ihn auch von Bad Windsheim nach Sulzbach-Rosenberg: Er kaufte dort 1934 die Strobl-Säge. Richard Kochs Sohn Günter wurde 1937 in der neuen Heimat geboren. Seine Mutter hat ihm erzählt, dass sein Vater zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 sofort wieder eingezogen wurde. Richard Koch tat jetzt Dienst als Bataillonskommandeur, wurde unter anderem in Frankreich und an der Ostfront eingesetzt. Er erhielt das Eiserne Kreuz, weil er laut Günter Koch "trotz gegnerischen Feuers kaltblütig ein Minenfeld räumte". Im eiskalten Winter 1943 erkrankte Richard Koch und starb schließlich im Lazarett in Nürnberg. (ll)

Die meisten Aufnahmen dürfte Richard Koch selbst gemacht haben. "Er war schon vor dem Krieg ein begeisterter Fotograf und hat auch selbst entwickelt", erzählt Günter Koch, was er von seiner Mutter erfahren hat. Anhand der Bilder lässt sich der Werdegang eines jungen Deutschen aus gutem Hause im Krieg nachvollziehen. Sie zeigen einen Jüngling mit Brille, später in Offiziersuniform, an der ein Eisernes Kreuz hängt. Richard Koch hat aber auch Eindrücke vom Fahnenjunker- und vom Offizierskurs gesammelt, von der Königsparade am 25. Mai 1917 in München.Die Einträge in die Kriegsstammrolle für Richard Koch ergänzen das Bild: Er tritt am 1. Oktober 1913 als "Einjährig Freiwilliger" in das 1. Pionier-Ersatzbataillon der bayerischen Armee ein. Das bedeutet, er wollte nach dem einen Jahr Reserve-Offizier werden. Dadurch ist er schon beim Heer, als im August 1914 der Krieg beginnt und zieht bereits am 7. August ins Feld.Koch nimmt an der Schlacht bei Saarburg teil. Am 2. Oktober wird er durch einen Schuss am linken Handgelenk verwundet und kann erst ab März 1915 wieder Frontdienst leisten, da er um die Jahreswende 1914/15 seinen Offiziersanwärterkurs absolviert. Ab Mai 1915 ist er an der Ostfront zu finden, bei Gorlice, Tarnovo, Przemysl, Brest-Litowsk. Am 9. August 1915 wird er bei Petrylow (in der Nähe von Lublin in Polen) durch einen Gewehrschuss am linken Unterarm verwundet. Im November 1915 wechselt er zum bayerischen Minenwerfer-Ersatzbataillon.Der Rest des Krieges sieht Koch an der Westfront. Die Einträge in seiner Stammrolle lesen sich wie ein Verzeichnis der großen Schlachten des Ersten Weltkriegs: Juli bis September 1916 "Stellungskämpfe in französisch Flandern", im Oktober zwei Wochen in der Schlacht an der Somme eingesetzt. Den Winter 16/17 verbringt er bei Stellungskämpfen im Artois, bevor er wieder nach französisch Flandern zurückkehrt. Dann erneut: Arras, Artois, Flandern, im Herbst 1917 Elsass, Reims, Chemin des Dames, Anfang 1918 Ailette, Montdidier, "große Schlacht um Frankreich". Im Sommer 1918 kämpft er an der Marne und bei Soissons. Der letzte Eintrag lautet: "28.9. bis 20.10. Abwehrschlacht in Flandern".Gegen Ende des Krieges soll er noch zu den Fliegern abgeordnet werden, was aber offenbar nicht mehr geschieht. Am 20. November 1918 wird Koch aus dem Heeresdienst entlassenDie Bilder im Album lassen oft offen, wo sie entstanden sind. Aber das eigentlich Interessante sind auch die Eindrücke vom Soldatenleben im Feld. Das kann mal idyllisch wirken, wie bei dem Trupp, der im Zelt Pfeife raucht und Zeitung liest. Aber meist lauert schon der Schrecken im Hintergrund: die Männer in den Schützengräben, die aus dem Unterstand spitzen; die Kanoniere, die dem Feind per Aufschrift auf ihren Bomben und Granaten "Grüße" schicken; abgeschossene Flugzeuge; demolierte Kirchen; ein Übungsfeld, über das helle Schwaden ziehen - ist es Gas?Einige Bilder in Kochs Album verraten durch ihre Beschriftung mehr: "Angriff bei Fromelles 19.7.1916". Es ist unklar, ob Richard Koch selbst bei dieser Schlacht am 19. und 20. Juli 1916 (siehe dazu den Kasten "Schlacht von Fromelles") dabei war. Seine Stammrollen-Einträge für diese Zeit lauten: 16. bis 21.7. Kämpfe bei Ypern, ab 22.7. Schlacht in Flandern. Da man einige der Fromelles-Motive aus dem Album auch im Internet findet (in der Art von Postkarten), wäre es möglich, dass Koch seine Sammlung durch Aufnahmen ergänzte, die damals verbreitet waren.Günter Koch hat die Fromelles-Bilder besonders genau unter die Lupe genommen, weil er herausgefunden hat, dass auch das Regiment List (benannt nach seinem Kommandeur, der schon zu Kriegsbeginn gefallen war) dort kämpfte. In diesem bayerischen Reserveinfanterieregiment 16 war der Obergefreite Adolf Hitler als Ordonnanz und Meldegänger beim Regimentsstab eingesetzt. Aber auf Kochs Bildern taucht kein Gesicht auf, das den Aufnahmen ähnelt, die man von Hitler aus dieser Zeit kennt.Auch eine zweite Spur, die einen Kontakt zwischen Richard Koch und Adolf Hitler nahelegen könnte, verläuft im Sande: Koch wurde im September 1918 sogar für einige Wochen zum Reserveinfanterieregiment 16 versetzt, doch es ist wahrscheinlich, dass dies nur eine Pro-Forma-Abordnung war und er dort gar nicht antreten musste.