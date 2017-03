Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

6

0 15.03.2017

Die Jäger rüsten deutlich auf in punkto Sicherheit: Mehrere Hundert blaue Wildwarn-Reflektoren sollen heuer an den weißen Straßenleitpfosten rund um die Herzogstadt die Rehe und Wildschweine vor herannahenden Fahrzeugen warnen. Die Kreisgruppe bestellt für die Reviere, der Landesjagdverband bezuschusst. Auch beim Übungsschießen gab es personelle Neuigkeiten.

Anforderungen steigen

Neuer Schießobmann

Voller Saal beim Bartl ist garantiert, wenn die Jäger sich versammeln. Immerhin zählt die BJV-Kreisgruppe Sulzbach-Rosenberg rund 445 Mitglieder, rund ein Viertel erscheint meistens.Die Jagdhornbläser stimmten traditionell ein, und Vorsitzende Lore Kaiser blickte zurück auf ein ereignisreiches Jahr, unter anderem mit Messebesuchen in Augsburg und Salzburg, Pflanzaktion, Hundekurs, Wanderversammlungen, Jägerprüfungsschießen, Hegeschau und Hubertusfeier. Stellvertretender Schatzmeister Jochen Schramm legte den Kassenstand vor, Gerd Ponkratz bescheinigte für die Revisoren beste Arbeit. Jungjäger-Ausbilder Harry Vogel berichtete von 19 Kursteilnehmern, 15 hätten bestanden."Die Quote von 80 Prozent ist eine der schlechtesten in den letzten Jahren, aber die Anforderungen bei der mündlichen und praktischen Prüfung sind erheblich angestiegen, besonders bei der Wildbrethygiene und Waffenhandhabung", erklärte Vogel.Vogel verabschiedete gemeinsam mit Lore Kaiser den langjährigen Ausbilder im Schrotschießen, Oswald Götz, der aus Altersgründen aufhörte, mit einem Geschenkkorb und vielen Dankesworten. Am 18. März läuft ein Fallenlehrgang, am 14. September der Info-Abend für den neuen Jungjägerkurs.Für die Bläsergruppe berichtete Obmann Peter Grünthaler von vielen Übungsabenden, Geburtstagsständchen und drei Beerdigungen. "Wir umrahmten die Veranstaltungen der Kreisgruppe gerne", bilanzierte er, Lore Kaiser dankte den Bläsern dafür. Sechs Anfänger engagierten sich seit März in der Gruppe, ergänzte Grünthaler, der auch auf das Landkreisbläsertreffen in Aichazandt zurückblickte. Er warb verstärkt um mehr Bläser-Nachwuchs.Hunde-Obmann Winfried Sauerländer berichtete von der Arbeit der Welpenschule über die Gehorsams- und Begleithundeprüfung bis hin zur Brauchbarkeitsprüfung im Herbst. Der neue Kurs startet am 30. März mit dem Info-Abend in Großenfalz.Lore Kaiser stellte auch den neuen Schießleiter vor: Günter Hörl aus Sorghof wird künftig als Obmann arbeiten und die Betreuung des Schießstandes sowie die Ausrichtung der Wettbewerbe und Übungen übernehmen - Beifall begrüßte ihn. Gesucht werde auch ein neuer Naturschutzwart, nachdem Klaus-Dieter Paul den Posten nicht mehr besetzen kann.Den Schlusspunkt bildeten die Ehrungen: Nadeln und Urkunden für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Heinz Schuster, Norbert Riha, Hans Leininger, Joachim Götz und Jochen Schramm, für 40 Jahre Manfred Moser, für 50 Jahre Dieter Ehrenreich und Karl-Heinz Götz, für 60 Jahre Hans Herbst.