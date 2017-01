Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.01.2017

4

0 29.01.2017

Zahlreiche Urgesteine werden bei den Neuwahlen 2018 aus Altersgründen nicht mehr für den Vorstand kandidieren, kündigte bei der Jahreshauptversammlung Vorsitzender Hans-Jürgen Haas an. Sollten sich bis dahin nicht genügend Mitglieder finden, diese Lücke zu füllen, bestehe die Gefahr, dass nach 136 Jahren der AKV nach dem Vereinsrecht abgewickelt werde.

Wieder Osterbrunnenfest

Ehrungen 50 Jahre



Anton Hausner.



40 Jahre



Franz Rösl und Günter Renner.



25 Jahre



Kurt Bayer, Gerhard Berger, Marille Bogner, Gerda Gnan, Josef Gnan, Konrad Hiltl, Erich Lang, Ulrike Lang, Elisabeth Langauer, Dieter Meidenbauer, Helga Meidenbauer, Petra Mittelmeyer, Hans-Jürgen Nägerl, Franz Neidl, Ottilie Neidl, Susanne Neumüller-Nägerl, Georg Roth, Ursula Roth, Margot Ruhland, Hans-Dieter Schmidt, Magdalena Schnellinger, Richard Sperber, Birgit Stadtler, Klaus Stadtler, Rudolf Trafalczyk, Martina Walter, Stasi Weiß, Vitus Weiß, Hermann Wojtas.

Bei der Jubilarehrung wurden Mitglieder für 50, 40 und 25-jährige Mitgliedsschaft ausgezeichnet. Zum neuen Internetbeauftragten wurde Achim Fischer gewählt.Neben der Befürchtung, dass die Tage des Arbeiterkameradschaftsvereins gezählt sind, und dem Hinweis darauf, dass die Abgänge, hauptsächlich durch Todesfälle, die Eintritte 2016 übertroffen hätte, verwies Vorsitzender Hans-Jürgen Haas auf zahlreiche Aktivitäten.Erstes Glanzlicht war der Faschingsball im Gasthaus Heldrich in Forsthof. Unter Beteiligung vieler fleißiger Hände fand trotz längerer Diskussionen, ob die Stadt die Genehmigung erteilt, das Osterbrunnenfest am Palm- und am Osterwochenende wieder statt. Der Erlös kam nicht nur dem Arbeiterkameradschaftsverein, sondern auch dem städtischen Kindergarten An der Point, dem evangelischen Kindergarten Guter Hirte, den Jurawerkstätten und dem Verein "Wir helfen Nepal" zugute. Für das Osterbrunnenfest 2017 sind die Genehmigungen bereits erteilt beziehungsweise schriftlich zugesichert, wobei der Erfolg des Festes aber davon abhänge, wie viel Mitglieder aktiv mithelfen. Bei der Freifahrt 2016 wurde die Landesgartenschau in Bayreuth besucht, ebenfalls das Annabergfest und der Weihnachtsmarkt in Berchtesgaden. Die Teilnahme am Volkstrauertag, die Weihnachtsfeier und die Waldweihnacht rundeten die Aktivitäten ab. Um die Zukunft des Arbeiterkameradschaftsvereins über 2018 hinaus zu gewährleisten, sollten sich alle Mitglieder am Vereinsleben beteiligen und Verantwortung übernehmen, appellierte Haas.Die Wanderung am Vatertag hatte die Osterhöhle zum Ziel, während bei der Fahrt ins Blaue das Bergbaumuseum Maffeischächte in Auerbach angesteuert wurde, berichtete Wanderwart Erwin Rösel. 2017 sei geplant, mit dem Birgland-Express bis Illschwang zu fahren und danach bis Dietersberg zu wandern. Die Busreise führt in diesem Jahr Ende April an die Blaue Rivera nach Monaco und die 14-tätige Flugreise im September auf die griechische Insel Kos, informierte Reiseleiterin Roswitha Fuchs.Die Berichte der Kassiererin Stephanie Hey, des Revisors Jürgen Barnutz, der zusammen mit Hans Frieser die Kassenunterlagen geprüft hatte, und die Entlastung des Vorstandes rundeten die Regularien ab.