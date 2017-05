Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.05.2017

11

1 08.05.201711

Jagd im Wandel - das stand symbolisch stets im Hintergrund, geschrieben über fast alle Beiträge der Redner. Die Hegeschau der Kreisgruppe brachte viele Neuigkeiten, einige Erkenntnisse und vor allem die Gewissheit, dass die Zuwanderung des Wolfes nicht vor unserer Region Halt macht.

Gemeinsame Lösungen

Weniger Sauen erlegt

Problemfeld Wolf Über aktuelle Jagdthemen informierte Regierungsbezirksvorsitzender Dr. Günther Baumer. "Wir helfen Ihnen gerne", wandte er sich an den Fischereivertreter wegen des Kormoranproblems, die Initiative müsse aber von Fischern und Teichwirten kommen.



Baumer erklärte, dass Jäger zur Hilfe gegen unerwünscht einwandernde Tierarten verpflichtet werden könnten, jedoch keine Beteiligung an den Kosten zu erwarten hätten. "Das ist ungerecht!"



Im Rückblick auf das große Symposium des BJV im Bayerischen Wald zum Themas Beutegreifer bilanzierte der Vorsitzende: "Der Wolf hat damit bereits begonnen, einzelnen Tierarten auszurotten." In der Göhrde in Niedersachsen sei der älteste reinblütige deutsche Muffelwild-Bestand bald komplett verschwunden, dem Damwild gehe es ebenso, auch die Wildsauen seien betroffen und Rehwild in Gefahr. Das Rotwild konzentriere sich aus Not in riesigen Rudeln und verursache große Waldschäden.



Für die Schafhalter in den Alpen seien Herdenschutzhunde auch keine umfassende Lösung: "Die lassen dann auch Wanderer nicht mehr durch." Die Politik müsse jetzt endlich Leitlinien setzen, "denn es gibt eindeutig Gebiete, in denen der Wolf nicht sein soll!" Eine Bestands-Obergrenze müsse diskutiert werden. (ge)

Die Ergebnisse der Verbiss-Inventuren in den letzten Perioden waren vielerorts wenig befriedigend! Leitender Forstdirektor Wolfhard-Rüdiger Wicht

Hörnerklänge der durch einige Neu-Musiker verstärkten Bläser stimmten traditionsgemäß ein auf die jagdlichen Themen. Kreisvorsitzende Lore Kaiser freute sich über den Besuch zahlreicher Politiker, Amtsvertreter, Vereinsvorsitzenden und befreundeter Organisationen, sie dankte stellvertretend Anton Graml von der Unteren Jagdbehörde und seinem Team für stete, unkomplizierte Hilfe. Bürgermeister Michael Göth stellte besonders die Arbeit des BJV als anerkannter Naturschutzverband heraus am Beispiel Bienenwald-Projekt. Dank für die Hilfe beim Kormoran-Problem durch Vergrämung und Erlegung der räuberischen Fischfresser sagte den Jägern der Vorsitzende des Fischereivereins Amberg, Prof. Dr. Tim Jüntgen, und lobte die gute Zusammenarbeit.Das Teamwork zwischen Jagd, Forst und Landwirtschaft beschwor auch der neue Kreisobmann des Bauernverbandes, Peter Beer, der sich vorstellte. Vor allem das Wolfs-Problem gelte es gemeinsam zu lösen. Über die vorläufige Abwendung von Verschlechterungen in der EU-Feuerwaffen-Richtlinie sprach MdB Alois Karl, und MdL Harald Schwartz lobte die Jäger für den reibungslosen Transport kommunaler Probleme zu ihm in den Landtag, wie das (bald gelöste) Problem mit dem Wasserstoff-Peroxyd-Verbot zeige.Das Wildkatzenland Amberg-Sulzbach präsentierte Gebietsbetreuer Rudolf Leitl vom Landschaftspflegeverband. Er bat um Aufmerksamkeit, damit nicht diese (jagdlich unbedeutende) seltene Tierart mit wildernden Hauskatzen verwechselt würde. Ein gutes Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Jagd bescheinigte auch stellvertretender Landrat Franz Birkl, der darum bat, Abschusspläne gemeinsam aufzustellen.Über die Möglichkeit freiwilliger gemeinsamer Revierbegänge und die Anlage von sogenannten Weiserzaun-Flächen zur Verbiss-Einschätzung informierte der Chef des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg, Leitender Forstdirektor Wolfhard-Rüdiger Wicht. Zur Erhebung des Verbissgutachtens 2018 sei der konstruktive Austausch zwischen Waldbesitzern und Jägern zu fördern. "Denn die Ergebnisse der Verbiss-Inventuren in den letzten Perioden waren vielerorts wenig befriedigend!" Wicht legte den Jägern auch das Projekt Wildlebensraumberatung ans Herz mit seinem lokalen Ansprechpartner Balduin Schönberger.Die Strecke des Jagdjahres stellte Jagdberater Harry Vogel den Waidmännern vor: 78 Reviere, zusammengefasst in fünf Hegegemeinschaften, erlegten 1768 Stück Rehwild, 97 Prozent des geplanten Abschusses auf den rund 37 000 Hektar. 237 Rehe fielen übrigens dem Straßenverkehr zum Opfer.Die Schwarzwildstrecke sank mit 391 Stück gegenüber dem Vorjahr um rund hundert. 24 Stück Muffelwild (im Vorjahr 47) standen in der Strecke, ebenso 659 Füchse. Einen Luchsriss gab es 2016 nicht, meldete Vogel, allerdings sei der Wolf schon mehrmals bestätigt worden. Vogel dankte den Revierinhabern und allen Jägern für ihre Leistung und ihren steten Einsatz.