05.05.2017

Die Anmeldezeit für den Übertritt ans Herzog-Christian-August-Gymnasium (HCA) startet nächste Woche. Schüler für die neu zu bildenden 5. Klassen werden von Montag, 8., bis Freitag, 12. Mai, eingeschrieben. Dazu ist das Sekretariat Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.

Die 5. Jahrgangsstufe nimmt Schüler aus den 4. und 5. Klassen der Grund- und Mittelschulen auf, die am 30. Juni 2017 das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Bei der Einschreibung sind das Übertrittszeugnis, die Geburtsurkunde und gegebenenfalls ein Sorgerechtsbescheid vorzulegen.Wenn das Übertrittszeugnis die Eignung für den gymnasialen Bildungsweg nicht bestätigt, aber die Eltern trotzdem möchten, dass ihr Kind dort die Schulbank drückt, muss es an einem dreitägigen Probeunterricht von Dienstag, 16., bis Donnerstag, 18 Mai, im HCA-Gymnasium teilnehmen.Auch heuer kann die Anmeldung ans Gymnasium wieder online vorgenommen werden. Ein entsprechender Link ist auf der Website der Schule ( www.hca-gymnasium.de) zu finden. Übertrittszeugnis und Geburtsurkunde sind nach wie vor persönlich in der Anmeldewoche vorzulegen. Zusammen mit der Online-Anmeldung können auch gleich ein Erfassungsbogen zur Schülerbeförderung und eine Anmeldung zur Ganztagsbetreuung am heimischen Computer ausgefüllt werden.Übrigens: Die Orte im östlichen Landkreis Amberg-Sulzbach von Schnaittenbach, Hirschau, Gebenbach und Hahnbach bis Neukirchen, Etzelwang, Hirschbach und Weigendorf im Westen, von Königstein, Edelsfeld und Vilseck im Norden bis Birgland/Illschwang, Ammerthal und Poppenricht im Süden sind durch das Busnetz des Zweckverbands Nahverkehr im Landkreis Amberg-Sulzbach (ZNAS) sehr gut an das HCA-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg angebunden. Die Schule hat ihre Stundenpläne an die Busfahrpläne angepasst, so dass in der Regel keine Wartezeiten entstehen und meist ohne Umsteigen direkt zum Gymnasium oder zurück in den Wohnort gefahren werden kann. Nähere Auskünfte dazu auf der HCA-Homepage oder direkt auf www.znas.de.