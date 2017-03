Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.03.2017

Ob es Spaß war oder sich ein Zwölf- und ein 13-Jähriger ernsthaft um ein Mädchen zofften, war den Ermittlern der Polizei auch am Tag danach noch nicht wirklich klar. Am Mittwoch jedenfalls sagte Hauptkommissar Peter Merold: "Es war für unsere Kollegen schon ein etwas außergewöhnlicher Einsatz."

Und der spielte sich am Dienstag gegen 17 Uhr in der Parkgarage des Liliencenters an der Rosenberger Straße ab. Unterhalb des Freidecks würden sich rund 25 Kinder und Jugendliche eine handfeste Auseinandersetzung liefern, lautete die Meldung, mit der die Beamten der Sulzbach-Rosenberger Inspektion von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg losgeschickt wurden.Als die Streife eintraf, sah sie sich einem knappen Dutzend von Minderjährigen gegenüber, die das Parkhaus wohl regelmäßig als Treff nutzen. Den Beamten wurde vor Ort erzählt, es habe einen "Schaukampf" zwischen einem Zwölf- und einem 13-Jährigen vor einem in etwa gleichaltrigen Publikum gegeben. Ein hinzukommender 13-Jähriger habe sich dann per Faust eingemischt, weil er den Eindruck hatte, es handle sich um eine richtige Rauferei. "Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand", schilderte Merold die unmittelbaren Folgen.Und auch wenn alle Beteiligten wegen ihres Alters nicht strafrechtlich belangt werden können, so interessierte die Ermittler doch, wie es zu dem Vorfall hatte kommen können. Da das Geschehen von mehreren Smartphones festgehalten wurde und die Polizei zwei kurze Videosequenzen sicherstellen konnte, mag durchaus sein, dass es Zweifel hinsichtlich des "Schaukampfes" gibt: "Für mich als Außenstehenden schlugen die zwei mit Fäusten zu", schilderte stellvertretender Inspektionsleiter Merold seine Eindrücke von den Filmaufnahmen.Es gebe durchaus Anhaltspunkte dafür, dass sich die zwei Jungs wegen eines Mädchens prügelten - und die Herumstehenden die Kulisse bildeten. Bis zum Auftritt des 13-Jährigen, der zufällig vorbeikam. Jetzt stünden erst mal einige Befragungen an, so der Polizeisprecher. Auch wenn es sich um Minderjährige handelte, seien Staatsanwaltschaft und Jugendamt per "Ereignismeldung" informiert worden.