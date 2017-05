Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Soll Integration gelingen, braucht es Bildung: Die Volkshochschule steht beim Bildungsmanagement hervorragend da. Neu Zugewanderte finden hier umfassende Hilfe, und die Angebote haben schon mal einen klaren Vorteil: Sie sind koordiniert.

Bildungspass kommt

Aus zwölf Nationen

Der bayerische Volkshochschulverband tagt gerade in Amberg, und so können sich die anderen Bildungsorganisationen gleich informieren, wie gut die Landkreis-VHS aufgestellt ist. Bei einem Bilanzgespräch in Sulzbach-Rosenbergs LCC nannte Landrat Richard Reisinger auch den Grund: Die VHS koordiniert im Wettbewerb der Bildungsträger die Arbeit aller Partner in der Flüchtlingshilfe und Integration.Das Bildungsmanagement ist bei Julia Wolfsteiner in besten Händen: Sie moderiert die internen und externen Steuerungsgruppen, setzt Projekte um, wie die Weiterbildungsmesse 2017, platziert Bildungsschwerpunkte, etwa Nachhaltigkeit oder Jugendhilfe, und vernetzt die Arbeiten mit dem Ressort ihrer Kollegin Ulrike Zimmermann. Die regelt die Schwerpunkte der Bildungskoordination für Neuzugewanderte: Sie konzipiert Veranstaltungen im Ehrenamtsbereich und mit wichtigen Organisationen wie Sulzbach-Rosenberg hilft, arbeitet mit Behörden zusammen, ebenso mit der OTH, allen relevanten Bildungsträgern, dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Auch mit der Stadt Amberg gibt es ein gemeinsames Projekt: den Bildungspass. Er vereinheitlicht alle Unterlagen der Integrationswilligen, etwa für Bewerbungen.Norbert Vogl, der Koordinator des Landratsamtes in de Asylpolitik, nannte die aktuellen Zahlen: Im Landkreis leben zur Zeit knapp 900 Geflüchtete. Anerkannt oder geduldet sind rund 420, bei etwa 380 Personen läuft das Verfahren noch. Rund 80 unbegleitete Minderjährige werden in Heimen betreut. Etwa die Hälfte aller Zugewanderten muss erst "alphabetisiert" werden, sprich lesen und schreiben lernen. Hier teilen sich verschiedene Netzwerkpartner die Aufgaben, die Sprachkurse A 1 und A 2, später B 1 und den eigentlich zum Berufsleben ausreichenden B 2. "Es waren sogar zwei Ärzte aus Syrien dabei, die jetzt im Krankenhaus arbeiten", freut sich der Landrat. Viel Arbeit sei es allerdings, mitgebrachte Zertifikate, Zeugnisse, Urkunden der Menschen zu übersetzen und zu überprüfen."Wir sind im Integrationsbereich für junge Erwachsene wie eine Schule geworden", stellt VHS-Leiter Manfred Lehner fest. Deswegen sucht er nun dringend Deutsch-Lehrer. Aber auch Übersetzer in diverse Muttersprachen, bevorzugt Arabisch, fänden viel Arbeit. Angehörige von bis zu zwölf Nationen wollen im Landkreis Deutsch lernen.Zehn Prozent der Zugewanderten hätten schon Arbeit gefunden, das Ziel sei die Hälfte, sind sich alle Organisatoren einig. Es gibt sogar Job-Begleiter, die Praktika vermitteln. Gute Aussichten also für alle, die sich integrieren wollen: Die Volkshochschule knüpft ein Netzwerk, durch das keiner fällt, der sich integrieren will. Manfred Lehners Fazit: "Zwischen Willkommens- und Leitkultur ist noch ein großer Zwischenraum - den wollen wir ausfüllen!"