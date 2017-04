Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15 Migranten aus den verschiedensten Ländern, von Argentinien über Griechenland und Moldawien bis Syrien, haben zwei Wochen lang jeden Morgen die Sulzbach-Rosenberger Zeitung gelesen. Jetzt wissen sie, wo sie erfahren, was in der Weltpolitik passiert, aber auch, was vor der Haustür los ist.Mit großem Interesse las die Gruppe Artikel zum geplanten Burka-Verbot, Flüchtlingsrouten über das Mittelmeer, die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, die Wohnungssituation für Flüchtlinge und andere sozial schwache Familien sowie über den Lehrermangel an den Grundschulen. "Wir haben jeden Tag die Zeitung gelesen. Das hat viel Spaß gemacht!", fasste eine Kursteilnehmerin aus Argentinien ihren Eindruck von der Zeitungslektüre zusammen. Nicht nur die SRZ brachte das wirkliche Leben in den Kursraum. Die Gruppe hatte auch externe Fachleute eingeladen. So berichtete Marianne Gutwein vom Sozialdienst katholischer Frauen über Frauenrechte und Angebote für Familien, Carolin Kopp und Laura Seidel vom Jugendamt stellten die vielfältigen Hilfen vor, die diese Behörde Eltern und Kindern geben kann. Intensiv bearbeiteten Migranten zusammen mit ihrer Dozentin Corinna Groth so anspruchsvolle Themen wie die Grundrechte und den Föderalismus. Einmal verließen die Migranten und die Dozentin auch das Volkshochschulgebäude und machten eine Exkursion. Sie besuchten den Alten Friedhof mit seiner Kriegsgräberstätte und gingen dann in die Pestalozzischule. Schulleiterin Gunda Köstler und Beratungslehrerin Ulrike Hampel-Sperlich erläuterten das Schulsystem. Abschluss und Höhepunkt war ein Besuch im Rathaus. Bürgermeister Michael Göth erläuterte den Gästen den Aufbau der Stadtverwaltung und das kommunale Wahlrecht.Wer sich auf eine fremde Kultur einlässt, darf nicht ängstlich sein, aber manchmal wird den Zuwanderern doch bange. Da kann der Orientierungskurs helfen. "Wir müssen kleine Schritte machen. Nach den kleinen Schritten werden wir mutiger sein", sagte eine Polin dankbar. "Die Leute helfen uns." "Ich finde den Kurs super, weil ich viele wichtige Wörter und viel über die deutsche Kultur gelernt habe. Der Kurs ist eine große Hilfe, um sich zu integrieren", war das Fazit. (Hintergrund )