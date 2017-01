Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.01.2017

2

0 27.01.2017

Eigeninitiative sollte unterstützt werden. Nach dieser Devise stieß das Anliegen von Polizeianwärterin Laura Schindler bei der Schulleitung der Bereitschaftspolizei auf offene Ohren: Sie hatte vorgeschlagen, Martin Neumeyer, den Integrationsbeauftragten der Staatsregierung, einzuladen.

Spaltung droht

Diskussion Zahlreiche Fragen hatten die Polizeianwärter für den Integrationsbeauftragten parat. Sie wollten wissen, was mit den anerkannten Asylbewerbern passiere, wenn sie die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen. Diese seien danach leichter zu integrieren, ein Problem bedeute aber die Wohnungssuche, so Martin Neumeyer. Denn der Wohnungsmarkt sei überlastet. Dieser Politik wirke die Staatsregierung zwar derzeit entgegen, doch es werde einige Zeit brauchen, um genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Wirkt sich die unsichere Situation von Asylbewerbern, die auf ihre Anerkennung warten, nicht negativ auf die Eingliederung in die Gesellschaft aus?", lautete eine andere Frage. Oder: "Ist es nicht verlorene Zeit, wenn diese Menschen ausgebildet und integriert und dann doch abgeschoben werden?" (bt)

Nach einem Vortrag und einer Diskussionsrunde, bei der die Polizeischüler die Chance ausgiebig nutzten, Fragen zu stellen, schloss sich eine Besichtigung des Ausbildungsstandortes an. Das Thema Flüchtlinge, Asylbewerber und Islam brenne vielen auf den Nägeln, konstatierte der Seminarleiter, Polizeihauptkommissar Stefan Bendel, der Neumeyer (hauptamtlich Landrat in Kelheim) begrüßte. "Um die Probleme in den Griff zu bekommen, gibt es zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern keine Alternative", betonte Neumeyer. Dies bedeute aber nicht, dass bestimmte Fragen, etwa, wie der Islam zu den westlichen Werten stehe, nicht gestellt werden dürfen. Dazu gehöre, dass jeder den Wert der Freiheit, der Pressefreiheit, der Demokratie, die Trennung von Staat und Religion, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und nicht zuletzt den Rechtsstaat anerkennen müsse, egal aus welchem Land und aus welchem Kulturkreis er komme. Integration könne aber nur dann gelingen, wenn sie nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg verordnet werde. Der Integrationsbeauftragte verwies auf ein Zitat von Franz-Josef Strauß. Dieser habe gesagt, die Politik solle den Leuten auf das Maul schauen, aber nicht nach dem Maul reden. Natürlich müsse auch über die Kosten gesprochen werden. Themen wie Obergrenzen, und das Verhalten anderer europäischer Länder dürften ebenfalls kein Tabu sein.Auch sei es erforderlich, angesichts schwindender Akzeptanz der Flüchtlingspolitik in Teilen der Bevölkerung, immer wieder abzuwägen zwischen der humanitären Verpflichtung und der Aufnahme- und Belastungsfähigkeit Deutschlands. Denn helfen könne ein Land nur, so lange es wirtschaftlich dazu in der Lage sei. Nötig sei auch mehr gegenseitiges Verständnis von Staat, Helfern, Geflüchteten und Kritikern, die alle mitgenommen werden sollten. Gelinge dies nicht, drohe eine gesellschaftliche Spaltung und ein Siegeszug populistischer Strömungen.Abschließend sprach sich Neumeyer dagegen aus, Länder die Entwicklungshilfe zu streichen, die sich weigern, eigene Staatsbürger wieder zurückzunehmen. Besser wäre es, diese Staaten mit der Förderung von Projekten zu belohnen, um ihre Bereitschaft zu erhöhen, abgeschobene Asylbewerbern wieder aufzunehmen.