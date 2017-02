Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Das hat sich ja rentiert: Beim SRZ-Interview stellt sich heraus, dass Bastian und Romina das 50. Prinzenpaar in der langen Geschichte der Faschingsgesellschaft Knappnesia sind - wenn da mal kein Sekt fällig ist. Aber nach der langen Session werden die beiden auch dieses noch verkraften.

Jetzt viel arbeiten Die positive Entwicklung der Knappnesia freut natürlich auch die beiden Präsidenten Christian Kellner und Michael Gradl. Allerdings sehen sie jetzt, da das Ende des Faschings naht, auch die Zeit des Geldverdienens gekommen. Schließlich ist Knappnesia mehr als nur Garden, Elferrat und Prinzenpaar. Christian Kellner: "Wir bekommen zwar etwas Honorar und Spenden für unsere Auftritte, haben aber auch gewaltige Kosten. Alleine für Kostüme gehen jährlich zwischen acht- und zehntausend Euro drauf. Heuer haben wir 54 Termine absolviert, viel mehr als andere Gesellschaften unserer Region. Da müssen wir mit unserer Arbeit auf Altstadtfest, Rosenberger Kirwa und Heimfest schon kräftig gegensteuern. Aber das gehört zum Fasching irgendwie dazu!" (ge)

Das Kaffeetrinken in der "Landkutsche" verläuft entspannt. FG-Präsident Christian Kellner und sein Vize Michael Gradl haben sich dazugesellt zum Prinzenpaar.Basti: Auf jeden Fall. Zugegeben, ich hab' schon mal darüber nachgedacht: Was hast du dir da angetan? Denn ich hatte mit Fasching eigentlich wenig am Hut. Im Nachhinein muss ich aber sagen: eine unvergessliche Erfahrung!Romina: Für mich als Gardetänzerin war Prinzessin natürlich auch ein Kindheitstraum - Orden verleihen, Ansprachen halten, Shake-hands, den Verein repräsentieren. Die zwei Monate sind so schnell vergangen - es war eine tolle Zeit!Bastian: Ich liebe die Faschingszüge, wenn du auf dem großen Wagen stehst oder im Cabrio durch die Menge chauffierst wirst. Auch die Freude, die man den Senioren in den Altenheimen bereiten kann, ist ein Erlebnis. Nervig wurde es nur, wenn an einem Tag sechs, sieben Auftritte hintereinander folgten und sich alles "schoppte".Romina: Mir hat gefallen, dass das Prinzenpaar überall dabei ist, bei jedem Anlass. Schwierig war das Umziehen, oft bis zu fünfmal am Tag, meistens mit wenig Platz, denn mit dem Reif-Kleid passt du ja in kein Auto, um zum nächsten Termin zu fahren.Romina: Prima, wir haben eine sehr angenehme Truppe und viele neue Freunde gewonnen. Und mir wurde immer beim Umziehen geholfen!Bastian: Die Vereins-Bälle werden seit Jahren immer weniger. Aber unsere Termine nehmen ständig zu. Neben den fünf eigenen Veranstaltungen (zweimal Kinderfasching, Seniorennachmittag, Stadtball, Prunksitzung) besuchen wir Seniorenheime und viele Veranstaltungen.Die Leute kommen zahlreich und sind voll dabei - da sehe ich keine Gefahr. Die Zahl unserer Aktiven ist von 50 auf rund 85 gestiegen, vor allem durch Kinder und Jugendliche.