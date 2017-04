Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Das Bundeskabinett hat im Januar eine Novelle der Klärschlammverordnung beschlossen. Ein Punkt darin ist die Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung. Auf kleinere Kläranlagen wie in der Herzogstadt trifft diese Neuerung nicht zu. Dort gibt es jetzt aber eine Kooperation, die positive Auswirkungen haben soll.

Seit März wird der Sulzbach-Rosenberger Klärschlamm als Substrat zur Rekultivierung von früheren Braunkohlegruben in Sachsen-Anhalt eingesetzt.

Hintergrund Wie Herbert Feicht per vorgelegten Prüfbericht anführt, bewege sich die Belastung des örtlichen Klärschlamms ausschließlich weit unterhalb der erlaubten Grenzwerte - vor allem auch hinsichtlich der für die Bodenbelastung verantwortlichen Schwermetalle.



Klärschlämme (aus Abwasser durch Sedimentation abtrennbare wasserhaltige Stoffe) stammen aus kommunalen Kläranlagen, in denen Abwässer aus privaten Haushalten und vergleichbaren Einrichtungen gereinigt werden. Sie können wegen ihres relativ hohen Stickstoff- und Phosphatgehaltes auf landwirtschaftlichen Flächen als Dünger ausgebracht werden, sofern sie nur wenige Schadstoffe aufweisen. Wie das Landesamt für Umwelt informiert, hat sich Bayern zum Ziel gesetzt, die landwirtschaftliche, gärtnerische und landschaftsbauliche Verwertung des Klärschlamms aus Gründen des Boden- und Gewässerschutzes in den nächsten Jahren zu beenden.



Deshalb sollen durch die Verbrennung des Klärschlamms organische Schadstoffe zerstört und die Schwermetalle aus dem Schadstoffkreislauf ausgeschleust werden. Der Phosphor wird davor oder nach Aufbereitung der Asche zurückgewonnen. (oy)

Die Anlage in Unterschwaig erfuhr von 1993 bis 1996 eine Erweiterung und Modernisierung, die der Stadt damals rund 30 Millionen D-Mark wert war. Laut Abwassermeister Herbert Feicht ist die Kapazität auf rund 45 000 Einwohner ausgelegt. Wesentlicher Bestandteil des Klärprozesses ist der Umgang mit dem Klärschlamm.Wie der Fachmann erläutert, fallen im Freistaat in den etwa 2600 Kläranlagen insgesamt rund 266 000 Tonnen Trockenmasse an Klärschlamm an. Der wichtigste Entsorgungsweg war in Bayern bisher die Verbrennung mit rund 63 Prozent der entsorgten Klärschlammmenge. Für Rekultivierungen oder den Landschaftsbau kamen rund 22 Prozent zusammen. Etwa 14 Prozent entfielen auf die landwirtschaftliche Verwertung.Die Anlage in Unterschwaig funktioniert so, dass der Klärschlamm aus dem Vorklärbecken in den Faulturm befördert wird (Füllung: täglich 60 Kubikmeter Schlamm). Dort vergären Bakterien einen Teil der organischen Substanz vor allem zu Methangas, das verstromt zur Abdeckung des Eigenverbrauchs eingesetzt wird. Nach der rund drei bis vier Wochen andauernden Faulung gelangt der Schlamm in das Silo (ehemaliger Faulturm) und von dort in die Zentrifuge zur mechanischen Entwässerung auf etwa 26 Prozent Trockensubstanz. Diese ist nun stichfest und kann mit dem Sattelzug abtransportiert werden. Wie Feicht erklärt, sei der Klärschlamm der Stadt bis 1999 größtenteils von der Landwirtschaft genutzt worden. Danach wurde er zur Mitverbrennung in ein Kohlekraftwerk nach Sachsen und Sachsen-Anhalt gefahren. Ganz aktuell wechselte die Herzogstadt nun den Entsorger."Seit März wird der Sulzbach-Rosenberger Klärschlamm als Substrat zur Rekultivierung von früheren Braunkohlegruben in Sachsen-Anhalt eingesetzt." Insgesamt fallen in Unterschwaig pro Jahr 1300 Tonnen (340 Tonnen Trockenmasse) Klärschlamm mit 26 Prozent Wassergehalt an. Die Abfuhr läuft einmal pro Woche per Sattelschlepper, der 26 Tonnen Material aufnehmen kann.