Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

4

0 11.04.2017

Die Ziele des Siedlerbundes haben sich bis heute nicht geändert, bemerkte der Bürgermeister. Aber es seien weitere Aufgaben und Aktivitäten dazu gekommen. An dem Erfolg hätten die Jubilare, die jahrzehntelang dem Verein die Treue gehalten haben, großen Anteil, lobte Göth bei der Jahresversammlung der Siedlergemeinschaft Loderhof.

Umfangreiches Programm

Straßenfest als Höhepunkt

Viel geplant in 2017

Ehrungen 25 Jahre gehören Fritz Eckl, Konrad Gradl, Wolfgang Jilg, Ludwig Kohl, Gerald Kölbel, Joachim Pickel, Gerhard Pusch, Edith Rosenberger, Erwin Stich, Horst Wedel, Hans-Hermann Dehling, Günter Dotzler, Rainer Biehl, Wolfgang Ehbauer, Peter Wismeth und Erwin Rösel der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Loderhof an.



Auf 30 Jahre Mitgliedschaft können Johann Varesi und auf 40 Jahre Michael Brei, Albert Pickel, Rosa Reis und Reiner Keck zurückblicken. Für 50 Jahre Treue wurden Heinrich Bleisteiner, Fritz Pickel, Wolfgang Winter und Berta Frieser geehrt. 60 Jahre gehören Leonhard Zagel, Marga Hierstetter, Katharina Blos, Anneliese Spies und Ernst Fladerer dem Siedlerbund an. Neben der Jubilarehrung wurden Heinrich Bleisteiner und Georg Vogl für ihre 25-jährige Mitarbeit im Beirat gewürdigt. (bt)

Öl reicht noch lange Um effektiver zu sein und Regionalität zu gewährleisten, hätten sich verschiedene Firmen der Ölbranche zur Plöchinger-Gruppe, zu der auch die Firma Heldrich aus Sulzbach-Rosenberg gehört, zusammengeschlossen, berichtete Geschäftsführer Thomas Plöchinger.



Unter dem Motto "Geld sparen und fit sein für die Zukunft" informierte Dipl.-Ing. Rainer Stangl vom Institut für Wärme und Öltechnik (IWO) über Einsparmöglichkeiten mit Hilfe einer Modernisierung der Heizung. Sicher gebe es auch andere Möglichkeiten, aber auf Öl sollte und brauche man nicht zu verzichten. Die Vorräte reichten, im Gegensatz zur oft verbreiteten Meinung, noch viele Jahrzehnte, so Stangl.



Bevor man sich aber entscheide, sei es sinnvoll, sich über Fördermöglichkeiten zu informieren. Darunter falle auch das 10 000-Häuser-Programm in Bayern, mit dem eine Modernisierung von Heizungen finanziell unterstützt werde. Mit Erläuterungen zum Pumpentausch, Modernisierung eines alten Kessels und einem hydraulischen Abgleich ergänzte Energieberater und Geschäftsführer Harald Kellner von der Firma Luber Heizungsbau die Ausführungen. (bt)

Informationen, wie mit Modernisierung der Heizung Energie eingespart werden kann und was eine Ölheizung alles bietet, gab es dazu im Gasthaus Mutzbauer in Breitenbrunn. Daneben stand neben den Berichten die Ehrung von Jubilaren auf der Tagesordnung. Nicht nur mit Worten wurden die Mitglieder und Gäste an die Aktivitäten des Jahres 2016 erinnert, sondern auch mit Bildern bei einer ausführlichen Dia-Show von Manfred Nägelein.Bei den regelmäßigen Sitzungen des Landesvorstandes des Eigenheimerverbandes Bayern finde ein Austausch über die Tätigkeit in den einzelnen Orten und über Möglichkeiten der Zusammenarbeit statt, sagte das Landesvorstandsmitglied Petra Weiß.Im Jahresprogramm liefen eine Reihe von Veranstaltungen, berichtete Vorsitzender Hans Gmeiner. Dazu gehörte die Besichtigung des Museums in der ehemaligen Hofapotheke und des Schlackenberges, eine Fahrt zusammen mit anderen Siedlergemeinschaften zur Landesgartenschau nach Bayreuth, Wanderung zur Angfeldhütte, Lesung mit Dieter Radl im Café Schmidt, Besuch der Feuerwache in Sulzbach-Rosenberg und als Abschluss die Weihnachtsfeier.Als Höhepunkt gestaltete sich, wie in vielen Jahren zuvor, das Straßenfest vor dem "Holzwurm". Daneben wurden Sammelbestellungen für Heizöl- und Holzbriketts durchgeführt und durch die Mithilfe der Siedlergemeinschaften Mülltonnen besorgt. All diese Aktivitäten waren nur durch die aktive Mitarbeit vieler Helfer, insbesondere der Frauen, möglich, bedankte sich Hans Gmeiner.Abschließend informierte die 2. Vorsitzende Anna-Margarete Hartmann über das Jahresprogramm 2017: 4. Mai Besichtigung der Stadtgärtnerei, im Juni Kräuterwanderung, 8. Juli Fahrt zur Landesgartenschau nach Pfaffenhofen, 16. Juli Straßenfest vor der Gaststätte Holzwurm, 9. August Stammtisch mit Grillabend, im September Weinfahrt an den Main, 19. Oktober Führung durch das St.-Anna-Krankenhaus, 10. November Schmankerlbüfett und 13. Dezember Weihnachtsfeier, beides im Café Schmidt.___Weitere Informationen: