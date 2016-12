Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.12.2016

9

0 31.12.2016

Nicht immer waren die Anhänger des FC Bayern München zufrieden mit dem Fußball, den ihre Mannschaft bisher in der Saison 2016/2017zeigte. Der starke Auftritt gegen RB Leipzig vor der Weihnachtspause lässt sie auf eine Steigerung hoffen.



Beim FC Bayern-Fanclub Sulzbach-Rosenberg stand am Freitagabend die Jahreshauptversammlung im Capitol an. Der Vorsitzende Gerhard Pickel zog dabei eine Bilanz der drei Jahre unter Pep Guardiola. Er führte die Münchener 2016 mit der vierten Meisterschaft in Serie zu einer neuen Bestmarke in Deutschland. International erfüllten sich die hohen Erwartungen dagegen nicht. Ob der Champions-League-Pokal in der nahen Zukunft wieder nach München geholt wird, werde auch davon abhängen, ob dem neuen Trainer Carlo Ancelotti die nötige Verjüngung der Mannschaft gelingt.Seit eineinhalb Jahren verfolgt der Fanclub die Spiele des FC Bayern im Vereinsheim in der Bayreuther Straße, das er vom ADAC-Ortsclub angemietet hat. „Wir fühlen uns dort sehr wohl. Es war gut, dass wir uns das getraut haben“, zeigte sich Pickel mit dem Zuspruch von Mitgliedern und Gästen zufrieden. Dank der Mitarbeit aller elf Vorstandsmitglieder laufe der Betrieb kostendeckend. Über eine Fortsetzung des Mietverhältnisses werde gesprochen.Auf ihren Busfahrten in die Allianz-Arena steuerten die Sulzbach-Rosenberger Bayern-Fans im vergangenen Jahr vier Bundesliga- und zwei Champions-League-Heimspiele an. Drei Stadionbesuche stehen in den kommenden Monaten bereits fest. Bereits ausgebucht ist der Hit gegen Borussia Dortmund; für die Spiele gegen den FC Augsburg und Darmstadt 98 sind noch Karten erhältlich.Der Renner unter den Veranstaltungen vor Ort bleibt der Preisschafkopf. 22 Tischrunden lasteten das Vereinsheim bis an die äußerste Grenze aus. Etwas enttäuschend sei dagegen der Besuch der Nikolausfeier ausgefallen. Statt wie gewohnt um die 20 Kinder kamen dieses Mal nur acht.Erfreut hörten die Mitglieder bei den Zahlen zu, die der Kassier Benjamin Schinhammer nannte. Zur Beschaffung von Poloshirts, Sweatshirts und Jacken im gemeinsamen Fanclub-Look lassen die Finanzen einen namhaften Zuschuss zu. Die Versammlungsteilnehmer bekamen auch gleich die Gelegenheit zur Anprobe.