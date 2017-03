Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.03.2017

15

15.03.2017

"Geringes Interesse frustriert", sagt Klaus Frieser. Der Vorsitzende der Feuerhof-Siedler denkt da vor allem an die gezeigte Zurückhaltung bei Info-Veranstaltungen. Erfolgserlebnisse bescheren ihm die Mitglieder bei anderen Gelegenheiten.

Mehr als 30 Angebote

"Intakt und gut geführt"

Jubilarehrung 25 Jahre: Johann Brem, Ralf Dittrich, Peter Gebhardt, Angelika und Werner Kirschner, Willi Meiler, Dieter Rebhan, Johann Schwärzer, Joachim Seidl



30 Jahre: Werner Brem, Reinhold Dütsch, Karl-Heinz Pickel, Erwin Zwerschina



40 Jahre: Irma Bär, Margarete Dütsch, Irmgard Gradl, Otto Kummer, Georg Reinhardt, Hans Rösl, Franz Schejstal, Siegfried Winter, Josef Zangl



45 Jahre: Sieglinde Kopp, Inge Silluweit, Alfred Zerreis



60 Jahre: Günther Bechtloff und Martha Hocke . (fnk)

Die Siedlergemeinschaft Feuerhof zeichnete bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof Zum Bartl viele Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit aus. Urgestein Anni Hausner geht nach vielen Jahren als Kapellenwartin aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. Renate Weiß und Marianne Zangl übernehmen gemeinsam die Nachfolge.Im Rückblick bedauerte der Vorsitzende Klaus Frieser den geringen Besuch bei Vortragsveranstaltungen mit kompetenten Referenten. Falls die Themenauswahl den Geschmack der Feuerhofer nicht getroffen habe, bat er um Vorschläge, worüber sie gerne mehr wüssten.Sehr gut sei die Resonanz bei Besichtigungen und Ausflügen. Neben wiederkehrenden Aktionen wie der Weihnachtsfeier, dem Erntedank, der Maifeier und dem Sommerfest habe die Siedlergemeinschaft im vergangenen Jahr noch 30 weitere Angebote unterbreitet, vom Preisschafkopf bis hin zu Besuchen anderer Vereine. Die Mitgliederzahlen blieben nach Austritten, Eintritten und Sterbefällen nahezu unverändert bei 266 Siedlern.Der 2. Vorsitzende Joachim Weiß übernahm den Bericht der Kapellen- und Grundstückswartin Anni Hausner. In ihrem Namen gab er auch deren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt. Die letzte "Grand Dame" der Siedlergemeinschaft habe sich jahrelang, gemeinsam mit ihrem Sohn Adolf Hausner, um die Erhaltung des Grundstücks und der Kapelle gekümmert. Ihr seien ein Blumenstrauß und ein Gutschein als Dank für die Arbeit überreicht worden.Mit Renate Weiß und Marianne Zangl stellte Weiß anschließend die Nachfolgerinnen für dieses Amt vor. Gleichzeitig erhielten beide das Ehrenzeichen mit Urkunde und Anstecknadel vom Eigenheimerverband Bayern für besondere ehrenamtliche Tätigkeit verliehen.Bürgermeister Michael Göth zeigte sich erfreut über einen vollen Saal, der ihm eine intakte und gut geführte Siedlergemeinschaft signalisiere. Außerdem ging er auf die vielen Aufgaben und neuen Herausforderungen der Stadt in der Zukunft ein. Mit einem kleinen Obolus unterstützte er die Vereinsarbeit.Vorsitzender Klaus Frieser und Joachim Weiß zeichneten daraufhin mit Bürgermeister Michael Göth eine Vielzahl langjähriger Mitglieder mit Urkunden und Gutscheinen aus (siehe Kasten). Reiseorganisator Walter Heldrich blickte dann voraus auf die große Siedlerfahrt von Freitag, 29. September, bis Dienstag, 3. Oktober, nach Rügen.Vorsitzender Frieser machte auf weitere Termine aufmerksam. Unmittelbar bevor stehen am Sonntag, 19. März, ab 19 Uhr ein Bilderrückblick auf die Siedlerfahrt 2016 beim Bartl und der interne Preisschafkopf am Donnerstag, 30. März.Mit einer Bilderschau von Gudrun Neidl über das vergangene Jahr schloss die Versammlung.___Weitere Informationen:http://feuerhof.de/Siedler/