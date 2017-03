Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2017

Das Sommerfest am 15. Juni und der Reformationstag am 31. Oktober - im 500. Jubiläumsjahr ein gesetzlicher Feiertag - sind die Eckpunkte 2017 für den Evangelischen Männerbund Sulzbach. Er hielt seine Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum in der Pfarrgasse.

"Unser Evangelischer Männerbund Sulzbach mit seiner 124 Jahre langen Tradition dient der Förderung des Gemeindelebens, der Übermittlung christlicher Botschaften und dem Dienst an den Mitgliedern mit einer guten ehrenamtlichen Vereinsarbeit", umschrieb der Vorsitzende, Dekan Karlhermann Schötz, die Ziele des Vereins.Seine geistliche Betrachtung zu Beginn knüpfte er an den Monatsspruch für den März 2017: "Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr."16 Mitglieder sind 2016 verstorben. Dem standen vier Neuaufnahmen gegenüber. Mit seinem Stellvertreter Andreas Weber würdigte Schötz anschließend die Verdienste von Christof Fischer, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausschied. Mit einem Weinpräsent und einem Gutschein dankten sie ihm für 28 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Männerbund.Den Geschäftsbericht gab 2. Vorsitzende Andreas Weber ab. Er sprach von einer sehr guten Resonanz bei Familiennachmittagen, Busausflügen und Bildungsveranstaltungen. Mit den anderen Gruppen in der Kirchengemeinde, dem Männerbund in Rosenberg und dem Männerwerk in Nürnberg bestehe eine harmonische Zusammenarbeit.Das Sommerfest kündigte Weber für Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), in Oed an. Besonders freute er sich auf das Reformationsfest mit Kirchenzug und Gottesdienst am Dienstag, 31. Oktober, der heuer im Jubiläumsjahr der Reformation als gesetzlicher Feiertag begangen wird.Geordnete Finanzen zeigte Kassenverwalterin Karin Aulinger in ihrem Bericht auf. Für die Revision bescheinigte Christian Beck die korrekte Buchführung. Im Bericht der Freizeitheimverwaltung sprach 2. Vorsitzender Weber der für Termine zuständigen Anneliese Luber sowie den Heimverwalter-Ehepaaren Pilhofer und Bär Dank und Anerkennung aus. Den ersten Teil des Nachmittags rundete Dekan Schötz mit einer Bilderserie der Männerbundfahrten ab.Anschließend gab es in der Jahreshauptversammlung der selbstständigen Sterbekasse ein detailliertes Zahlenwerk von Kassenverwalterin Karin Aulinger. Abschluss und Bilanz für 2016 wurden ebenso wie der Prüfbericht einstimmig genehmigt. Die Auszahlungssumme des Sterbegelds von 750 Euro bleibt, mit einem Gewinnzuschlag von 100 Euro, unverändert bei 850 Euro.