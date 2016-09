Jahrzehnte bei der Kirwa aktiv

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.09.2016

Gerne nutzen sie diese Gelegenheit auch, um verdiente Mitglieder ihrer Gemeinschaft auszuzeichnen. Vier an der Zahl waren es, die Vorsitzender Florian Kaufmann und sein Vize Ulrich Wittkop am Freitag im Gasthof Kreiner in Siebeneichen mit Ehrengaben bedachten.Auf 33 Kirwan, an denen er aktiv mitwirkte, blickt Andreas ("Hobbo") Royer zurück. Die Schnapszahl wurde als geeigneter Zeitpunkt für eine Ehrung befunden. Drei Jahrzehnte mischt Richard Beer beim Brauchtumsfest mit. Manfred Kerscher engagiert sich seit 20 Jahren, Martin Sperber seit zehn Jahren.Bürgermeister Michael Göth schloss sich dem Dank an die Jubilare an. Er bat die Kirwagemeinschaft, im Einsatz für Kultur und Brauchtum nicht nachzulassen.