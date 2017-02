Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

08.02.2017

Ein Berufsleben komplett bei einem einzigen Arbeitgeber zu verbringen, das ist nicht mehr die Regel. Umso mehr wird die Treue zum Unternehmen geschätzt. Das Rohrwerk Maxhütte beweist das mit seiner traditionellen Jubilarehrung. Heuer gab es Präsente für 20 Mitarbeiter mit 25 und sechs mit 40 Jahren. Auch die Rentner freuten sich.

Im Gasthaus Zum Wulfen in Kauerhof freuten sich Vorgesetzte, Ausbilder und Betriebsrat über die zahlreich anwesenden Jubilare und Kollegen. Geschäftsführer Siegfried Gierl dankte ihnen für die lange Zeit in Diensten des Rohrwerks Maxhütte."Wir danken aber auch den zehn Mitarbeitern, die im vergangenen Jahr oder 2017 in Rente gegangen sind, ebenso vier jungen Kollegen, die 2016 ihre Ausbildung abgeschlossen haben und weiterhin im Rohrwerk tätig sind", erklärte Gierl und bescheinigte den Jungen: "Sie haben sich durch ihre Ausbildung den Grundstock geschaffen für Ihr Arbeitsleben."Dass man sein Leben lang den selben Beruf ausübt oder beim gleichen Arbeitgeber bleibt, das komme in der heutigen Zeit immer weniger vor. "Umso mehr gilt es, die Treue und Zuverlässigkeit langjähriger Mitarbeiter zu schätzen" . 25 Arbeitsjahre, das seien 46 000 Stunden, 40 Jahre bedeuteten 73 600 Stunden. "Und das im Rohrwerk mit all seinen Höhen und Tiefen - da muss auch ein Niederbayer sagen: Respekt!", schloss Gierl.Personalleiter Heinz Haushofer würdigte ebenfalls die Lebens- und Arbeitsleistung der Gäste, und Betriebsrats-Chef Karl-Heinz König erinnerte an die Zeit, in der die Jubilare zum Rohrwerk gekommen waren: 1976 etwa erwarben die Klöckner-Werke die gesamten MH-Anteile von Friedrich Flick, in Sulzbach-Rosenberg zog das Amtsgericht um nach Amberg.1991 dann war das Rohrwerk Maxhütte seit einem Jahr eine Tochter der Neuen Maxhütte Stahlwerke GmbH, hieß Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH und hatte 800 Mitarbeiter. König beglückwünschte alle Jubilare und dankte den Rentnern für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit. "Und unseren Ausgelernten auch meinen Glückwunsch für die bestandene Prüfung!"Nach dem schweren Jahr 2016 sei er zuversichtlich, dass das Rohrwerk die nächsten drei Jahre überstehe und in ein ruhiges, zukunftsträchtiges Fahrwasser komme. "Der Rohrwerk-Standort hat seine berechtigte Zukunft in Sulzbach Rosenberg und in der Max-Aicher-Gruppe."Ein gemeinsames Essen schloss sich an, und die Anekdoten aus dem reichen Arbeitsleben bewiesen, dass im Rohrwerk gutes Arbeitsklima herrscht.