30.01.2017

Auf dem Kassenzettel wären 19,99 Euro gestanden. Doch das Geburtstagsgeschenk für seinen Freund kostete einen 19-Jährigen das Vielfache dieses Betrags. Wie das kam, wurde vor dem Amberger Jugendrichter Peter Jung erörtert.

Amberg/Sulzbach-Rosenberg. Der junge Mann betrat Anfang Juli letzten Jahres ein Geschäft in Sulzbach-Rosenberg, kaufte eine Kleinigkeit und steckte ein Computerspiel ein. Der Diebstahl fiel auf, die Beute im Wert von knapp 20 Euro kam ins Regal zurück. Ein fast schon alltäglicher Vorgang für die Polizei: Anzeige wegen Ladendiebstahls, danach Anklage durch die Staatsanwaltschaft.Wenn einer als Handwerker 1500 Euro im Monat verdient, muss näher nachgebohrt werden, weshalb er zum Stehlen geht. Jugendrichter Peter Jung tat das und bekam, zusammen mit einem uneingeschränkten Geständnis, die Mitteilung: "Ich war damals nicht flüssig." Der Vorsitzende ging der Sache weiter auf den Grund und hörte: "Das Spiel hätte ein Geburtstagsgeschenk für meinen Kumpel sein sollen." Der Freund hatte davon geschwärmt, seinen Wunsch wollte der 19-Jährige erfüllen. Obgleich der Geburtstag erst im Dezember war.Vor einem Jugendrichter werden Lebensläufe ganz besonders eingehend erörtert. Dabei entnahm Peter Jung einem Bericht des Jugendamtes, dass es der 19-Jährige bisher schwer hatte im Leben. Erst wurde er seinen Eltern wegen Gewalttätigkeit des Vaters weggenommen und in eine Pflegefamilie gebracht. Dort setzte es erneut Schläge. Also kam der Junge in eine betreuende Einrichtung. Heute lebt er in einer eigenen Wohnung.Trotz der ungewöhnlich harten Kindheit hielt Staatsanwältin Christina Apfelbacher eine erzieherische Maßnahme für erforderlich. Sie verlangte eine Geldstrafe von 750 Euro. Diesem Antrag entsprach der Jugendrichter. Nun muss der junge Mann den Betrag in drei Raten an die THW-Helfervereinigung überweisen.