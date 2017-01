Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.01.2017

Mahmood feilt, Sergey bohrt und Ali hämmert: Im Keller des Berufsbildungszentrums herrscht Werkstattlärm. Und doch sind die jungen Flüchtlinge alle voll bei der Sache. Sie lernen nebenbei Deutsch und arbeiten auch an ihrer Zukunft in der neuen Heimat, in der sie hoffen, bleiben zu können.

An Beruf heranführen

Koppelung bewährt sich

Test und Werkstück

Extra Geld Franz Elsner stellte unmissverständlich klar, dass die Förderung solcher Ausbildungen bei der Agentur aus einem Extra-Topf kommen: "Die normalen bisherigen Gelder für Arbeitslose sind von dieser Flüchtlingshilfe in keiner Weise betroffen", trat er Neiddebatten entschieden entgegen.

Gebetet wird in der Pause. Peter Blendowski

Im Berufsbildungszentrum im Maxhütten-Gelände werden normalerweise Auszubildende diverser Metall- und Elektro-Berufe geschult, aus Industriebetrieben und Firmen der Region. Jetzt bereiten sich hier auch junge Flüchtlinge auf das Berufsleben vor.Die Idee dazu kam von der Maxhütte Technologie: Das Unternehmen betreibt seit Jahren das bekannte Berufsbildungszentrum (BBZ) im ehemaligen Maxhütten-Gelände. Die MHT gehört zur Max-Aicher-Stiftung, die sich die berufliche Fortbildung auf ihre Fahnen geschrieben hat, diese fortführt und in Freilassing sogar eine eigene Akademie betreibt. Geschäftsführer Wolfgang Eichenseer und Ausbildungsleiter Stefan Haberberger entwickelten die Idee, auch junge Asylbewerber an das Berufsleben heranzuführen.Sie schmiedeten erfolgreich eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem ISE-Sprach- und Berufsbildungszentrum. Nach der aufwendigen Zertifizierung durch den TÜV Süd läuft der erste Kurs "Metallbearbeitung mit berufsbezogenem Sprachkurs", gefördert von der Agentur für Arbeit, mit 15 Teilnehmern aus dem Landkreis und der Stadt Amberg nun seit September. Franz Elsner, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Amberg, informierte sich jetzt gemeinsam mit ISE-Geschäftsführer Peter Blendowski, wie der Laden läuft - und er läuft sehr gut: Stefan Haberberger und Wolfgang Eichenseer führten die Gäste in den Keller, wo die jungen Männer feilten, bohrten und maßen.Doch zuerst zogen die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz. Bewährt habe sich die innovative Koppelung zwischen Sprach- und Metallausbildung. Im Verhältnis 40 zu 60 lernten die jungen Asylbewerber in der Gruppe Deutsch und gleichzeitig die Grundlagen der Metallbearbeitung. Ausbildungsleiter Stefan Haberberger beschrieb die 15 Teilnehmer als hochmotiviert, menschlich integer und als "genaue Arbeiter".Peter Blendowski vom ISE-Zentrum, das quasi als Subunternehmer der Agentur für Arbeit für die Sprachausbildung zuständig ist, beschrieb drei Gruppen innerhalb der Azubis: die Fortgeschrittenen, die ihre passablen Deutschkenntnisse verbessern, dann die normal Alphabetisierten und die kleine Gruppe der Analphabeten, die keine Schule besucht hätten. Letztere könnten inzwischen alle lesen und schreiben, was auch dem Zusatzunterricht durch eine zweite Lehrkraft zu verdanken sei.Enorm wichtig sei die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit und Respekt vor Frauen. Das laufe gut. Ausgrenzungen innerhalb der Gruppe aus Irakern, Iranern, Syrern, Ukrainern, Afghanen und Somaliern seien nicht vorgekommen, es gebe auch keine Probleme zwischen den einzelnen Religionen oder bei deren Ausübung."Gebetet wird in der Pause, das geht gar nicht anders", bemerkte Peter Blendowski allerdings. Im März, so kündigte Elsner an, werde die Agentur eine große Job-Börse an der Berufsschule veranstalten und dazu viele Arbeitgeber aus Amberg, Sulzbach-Rosenberg und dem Landkreis einladen. "Die Flüchtlinge benötigen die Unterstützung Dritter, um einen Arbeitsplatz zu finden." Praktika würden gefördert, es seien auch Hilfen für einstellende Firmen denkbar. Interessenten könnten sich schon melden.Den Abschluss des einjährigen Projekts bilden im Herbst ein Deutschtest und die Anfertigung eines Werkstückes. Dann haben die jungen Asylsuchenden eine Grundlage in Sprache und Beruf, auf die sie aufbauen können. Ermöglicht haben ihnen das die Maxhütte Technologie und die Agentur für Arbeit.