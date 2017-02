Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.02.2017

Globalisierung ist Trumpf: Alles kommt von überall her. Dass es auch anders geht, nämlich umwelt- und ressourcenschonend, das beweisen zwei junge Unternehmer: Sie haben eine Wertschöpfungskette geschmiedet, die nur positive Aspekte enthält. Holz aus heimischen Wäldern landet selbst verarbeitet im regionalen Markt. So der Plan. Doch näher betrachtet steckt viel mehr dahinter.

Ausstellung Am 1. und 2. April wollen sich Daniel Fischer und Leander Strobel erstmals der Öffentlichkeit präsentieren, und zwar mit einer Frühjahrsausstellung am Firmensitz in Pürschläg. Eines ist jetzt schon sicher: Dort findet sich dann keine globalisierte Importware. Nur alte Bekannte aus dem heimischen Wald. (ge)

Sie kennen sich schon aus der Realschul-Zeit: Daniel Fischer (22) aus Leinhof im Birgland und der 21-jährige Leander Strobel aus Pürschläg, Gemeinde Illschwang, sind alte Kumpel und kamen schon vor zehn Jahren auf die Idee, irgendwann gemeinsam eine Firma aufzumachen. Der eine, Daniel, lernte Forstwirt, Leander wurde Zimmerer. Wie kommt man da zusammen? Zunächst arbeiteten beide ein Jahr für sich, mit einem eigenen Forstbetrieb und einer eigenen Zimmerei. Ende 2016 jedoch verwirklichten sie sich ihren Traum und legten die beiden Betriebe zusammen: "Fischer & Strobel, Forstbetrieb, Montageservice, Sägewerk" steht auf dem Firmenbus. Und auch die Idee ist skizziert: Von der Pflanze übers Wertholz bis zum fertigen Produkt.Die beiden Jung-Unternehmer haben nämlich einen genialen Plan: Sie pflanzen Bäume, pflegen sie, lassen den Wald behütet heranwachsen, wählen schließlich die geeigneten Exemplare aus, fällen die Bäume, verarbeiten sie im eigenen Sägewerk und fertigen daraus die Endprodukte zum Verkauf: Gartenmöbel, Bänke, Sitzgruppen, Zäune, Carports, Vordächer und vieles mehr.Dieses Konzept geht jetzt schon auf: Beide berichten beim Besuch der SRZ von guten bis sehr guten Auftragseingängen. Beispielsweise verzichtet der Forstbetrieb auf einen Harvester und fällt die Bäume mit der Motorsäge: "Wir wollen uns von anderen unterscheiden."Auftraggeber sind etwa der staatliche Revierförster, der den Stadtwald Sulzbach-Rosenberg bewirtschaftet, aber auch private und kommunale Waldbesitzer. Vier Mitarbeiter haben gut zu tun, Daniel Fischer sucht hier übrigens noch dringend personelle Verstärkung. Während der Arbeit kann er gleich einzelne Stämme aussuchen, die später verarbeitet werden sollen - so geschehen jüngst im Bürgerspitalwald bei Gallmünz. Dort kauften die beiden einen Rückezug voll Eschenstämme, luden sie gleich auf und fuhren sie nach Pürschläg.Hier wartet jetzt die Bandsäge auf die Bäume: Dieses Sägewerk kann problemlos verschiedenste Abmessungen von einem halben bis acht Meter Länge bearbeiten und verwandelt das Wertholz in Bretter und Balken. Darüber freut sich Leander Strobel, der in der Zimmerei daraus die bestellten Objekte anfertigt: Gartenmöbel sind der große Renner, er baut sie aus Kiefer, Lärche oder Eiche.Überhaupt ist das heimische Laubholz der Favorit der beiden Freunde: Nussbaum, Ahorn, Kirsche, Apfel, Kastanie - in der großen Halle findet sich alles Mögliche, was zu Tischen, Stühlen, Garderoben oder ähnlichem verwandelt wird. Kein Wunder, dass dort Schreinereien, Hobby-Handwerker wie Drechsler, Bogenbauer und Schnitzer oder auch private Sägewerksaufträge hereinschneien.Diese Kombination aus Forstbetrieb, Sägewerk und Tischlerei ist in der Region in weitem Umkreis einmalig. Zumal sich da auch noch Problembaumfällung, Landschaftspflege, Innenausbau, Pflasterarbeiten und das Auszeichnen von Waldbeständen im Portfolio der Firma finden - quasi die eierlegende Wollmilchsau auf Holz-Ebene.Das alles hat aber auch seinen Preis: 60, 70 Arbeitsstunden pro Woche werden es allemal, oft noch mehr. Aber alles "Aus der Region - für die Region". Fazit: Wenn zwei junge Männer mit guter Ausbildung und einer durchdachten Idee eine solche Sache auf die Beine stellen, dann braucht einem vor der Zukunft des Handwerks nicht bange zu sein.