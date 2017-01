Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

20.01.2017

20.01.2017

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und die KAB-Senioren der Pfarrei Herz Jesu Rosenberg hatten zur Jahresversammlung in den Saal des Kettelerhauses eingeladen.

Pfarrer Saju Thomas sagte in seinem geistlichen Wort, dass wir Menschen immer nach vorne schauen und um Gottes Segen bitten sollten. Vorsitzender Richard Maciolek blickte auf die Geschichte der KAB zurück. Der Verband habe sich aus einer 1891 gegründeten Unterstützungskasse für Arbeiter entwickelt. Bischof Ketteler habe sich sehr für diese Organisation eingesetzt.Im Jahr 1933 wurde die KAB verboten. 1945 begann ihr Wiederaufbau. "Im Jahr 2017 geht es hauptsächlich um die Sicherheit der Renten. Aber auch für die demokratischen Beteiligungsrechte und die Einarbeitung eines Kündigungsrechtes beim Freihandelsabkommen CETA setzt sich die KAB ein", sagte Maciolek. Er machte auf die Möglichkeit aufmerksam, sich kostenlose Beratung in sozialen Fragen zu holen. Vor Ort in Rosenberg habe die KAB 2016 um die 60 Veranstaltungen angeboten.Nun stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm: Für 50 Jahre bekamen Helmut Wörlen und Paul Royer, für 25 Jahre Bertram Ambros und Martin Paulus eine Urkunde und eine Nadel. Heiner Stubenvoll, der über viele Jahre erkrankte Mitglieder besucht und die Chronik der Pfarrkirche mitgestaltet hat, wurde geehrt. Auch Mitglieder des Vorstands, Fahnenträger und weitere Helfer bekamen für die geleisteten Dienste ein Geschenk.2. Bürgermeister Günther Koller überbrachte die Grüße der Stadt. Er sah in der KAB "eine Bereicherung für die Stadt Sulzbach-Rosenberg". Außerdem ging er in seinem Grußwort auf die in diesem Jahr stattfindende Sozialwahl ein. Seit 1953 haben alle gesetzlich Renten- und Krankenversicherten in Deutschland bei Fragen zu ihrer Rente und ihrer Gesundheitsversorgung mitzubestimmen: "Die gesetzlichen Sozialversicherungen werden nicht vom Staat kontrolliert, sondern verwalten sich durch eigene Parlamente."