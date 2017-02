Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Seit einem Jahr amtierte bei der KAB St. Marien ein kommissarischer Vorstand. Er stellte sich jetzt nicht mehr zur Wahl. Kandidaten für die Nachfolge fanden sich zwar nicht, aber die Satzung weist einen Weg zur Fortsetzung der Arbeit.

Ehrungen 25 Jahre Vereinszugehörigkeit: Stefan Fuchs, Georg Graf, Franziska und Willi Herold, Elfriede Höser, Christa Mauritz, Monika und Friedrich Prächtl, Ingrid Reinhardt, Christiane und Michael Seidl, Petra Seidl, Hannelore und Günter Troidl, Anneliese Trottmann, Harry Vogel, Marianne und Hans Zangl



50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Marga Weiß



Präses Walter Hellauer, der scheidende Vorsitzende Jochen Weiß und Seniorenbeauftragte Theres Luber überreichten den Jubilaren Ehrennadeln, Urkunden sowie Präsente. Die nicht anwesenden Jubilare werden zu Hause besucht. (thl)

"Die KAB als Sozialverband mischt sich ein. Im Mittelpunkt steht der Mensch" - das spiegelte sich in den Berichten des KAB-Vorstands in der Jahreshauptversammlung wider. Vorsitzender Jochen Weiß eröffnete sie im Gasthaus Zum Bartl.Der Mitgliederstand am Stichtag 10. Februar 2017 betrage 184 Mitglieder. Im Jahresrückblick erwähnte er einen Vortrag zum Thema Allerheiligen und Allerseelen, eine Werksbesichtigung bei MST in Schnaittenbach, die Fahrt zur Operette "Der Bettelstudent" auf der Luisenburg, die Halbtagesfahrt nach Vierzehnheiligen und Wanderungen. In der Pfarrei brachte sich die KAB mit dem Blumenteppich an Fronleichnam sowie Kräuterbuschen und Gewürzsträußen an Maria Himmelfahrt ein. Zum Erntedank schmückte sie einen Altar in der Pfarrkirche. Zur Renovierung der Pfarrkirche und für den Annaberg steuerte sie Spenden bei. Mitglieder arbeiteten auch im Kleiderlager, im Eine-Welt-Laden, auf dem Annaberg und in sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten mit.Lust auf Neues und Begeisterung für Bewährtes waren der Seniorenbeauftragten Theres Luber wichtig. Sie berichtete über die Aktivitäten der Gruppe "KAB Senioren aktiv". Sie traf sich je zwei Mal im Monat zu Gymnastik und Tanz sowie zu Vorträgen.Als Präses der KAB würdigte Dekan Walter Hellauer die 45-jährige Mitarbeit von Jochen Weiß in der KAB, davon zwölf Jahre als Kassier und 33 Jahre als Vorsitzender. Darüber hinaus habe er auch für die Pfarrei viel getan. Hellauers Dank galt auch Norbert Eisner und den weiteren ausscheidenden Vorstandsmitgliedern.KAB-Diözesansekretär Markus Nickl machte auf die Satzung aufmerksam. Wenn keine Vorstandschaft zustande kommt, kann ein Leitungsteam gebildet werden. Diesen Weg ging die KAB St. Marien. Als Sprecherin wird Theres Luber fungieren. Außerdem arbeiten Klemens Krieger (Kassier), Ingrid Reinhardt (Schriftführerin), Barbara Eisner, Renate Weiß, Gertrud Seidl, Georg Trottman und Jochen Weiß (Beisitzer) mit. Die Kasse prüfen Siegfried Meier und Erwin Kraus. Delegierte beim Kreisverbandstag der KAB sind Ingrid Reinhard, Renate Weiß und Georg Luber.