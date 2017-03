Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.03.2017

Frage: Kann eine Umarmung strafbar sein? Antwort: Jawohl. Dann nämlich, wenn sie durch Drohung erzwungen wird. Für solche Fälle sieht der Gesetzgeber denn Paragrafen der Nötigung vor. Womit wieder einmal deutlich geworden ist: Es gibt vor Gericht wirklich nichts, was es nicht gibt.

Sie hatten sich auseinander gelebt. Die 26-Jährige war wegen ihres Freundes eigens aus einem anderen Bundesland in die Oberpfalz gezogen. Erst lebten sie in Weiden, dann im Kreis Amberg-Sulzbach. Irgendwann war Schluss mit der Beziehung. Also wurde dem 30-Jährigen geboten, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Der Mann, nach Angaben seiner ehemaligen Partnerin "chronisch eifersüchtig", blieb noch eine Weile. Weil er keine neue Bleibe fand, wie er vorgab. So lebten sie dann, getrennt von Tisch und Bett, einige weitere Monate unter einem Dach. Eigentlich zum Missfallen der jungen Frau. Doch einfach auf die Straße setzen mochte sie ihren Ex-Partner doch nicht. An der BadezimmertürSpäter musste die Polizei in Sulzbach-Rosenberg eine eher ungewöhnliche Anzeige aufnehmen. Genauer Tattag und Uhrzeit waren nicht näher bekannt. Wohl zwischen Januar und Juni vergangenen Jahres, so hieß es in der Anklage, sei der 30-Jährige hergegangen und habe seine Ex-Freundin dazu gezwungen, ihn zu umarmen. Die näheren Umstände dieses Vorgangs wurden nun eineinhalb Stunden vor der Amtsrichterin Julia Taubmann tiefgehend erörtert. Der 30-Jährige und sein Anwalt Tobias Konze (Weiden) argumentierten: "Nie so passiert." Doch dann kam die angeblich Geschädigte und erläuterte, wie sie sich anschickte, in die Dusche des gemeinsam genutzten Badezimmers zu steigen, ihr ehemaliger Freund folgte und fordernd wissen ließ, er werde seinen Fuß auf der Türschwelle lassen, wenn sie ihn nicht umarme."Und dann?", wollte die Richterin wissen. "Ich hab's gemacht, obwohl ich den Eindruck hatte, einen wildfremden Menschen im Arm zu haben", hörte sie. Eine folglich erzwungene Geste der Zuneigung und mithin in den Bereich der Nötigung fallend. Danach wurde von beiden Seiten des nun schon lange getrennt lebendes Paars einiges erörtert, das man gemeinhin unter dem Begriff "schmutzige Wäsche" einordnet. Sie mit neuem Freund, er schon zu Zeiten der Partnerschaft untreu und nachts über einen Balkon hinabhangelnd, um zu einer Nachbarin zu gelangen. "Können wir gegen eine Geldauflage das Verfahren einstellen?", fragte die Richterin in die Runde. Einen ihr vorab von der Staatsanwaltschaft zugeschickten Strafbefehl gegen den Beschuldigten hatte sie nicht unterschrieben, "weil die Sache mündlich geklärt werden musste". Nach ausgiebiger Diskussion der Causa "Umarmung an der Badezimmertür" stellte die Vorsitzende das Verfahren mit Zustimmung der Verteidigung und von Staatsanwalt Holger Vogl ein.Geldauflage fälligAllerdings gegen eine Geldauflage. Der 30-Jährige muss 700 Euro an den Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) zahlen. Aus der einst gemeinsamen Wohnung ist er längst ausgezogen. Fazit: Die Liebe ist eben doch ein seltsames Spiel, wie es einst in einem Schlager hieß.