Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.03.2017

Bereits zum vierten Mal beteiligt sich der Katholische Frauenbund Herz Jesu Rosenberg an der Aktion Solibrot. Der KDFB-Diözesanverband und das Hilfswerk Misereor haben sie gemeinsam ins Leben gerufen. Der Beitrag zur Fastenzeit steht heuer unter dem Motto "Die Welt ist voller guter Ideen, lass sie wachsen".

Wie auch in den vergangenen Jahren fertigt die Bäckerei Strobel (Pirnermühle) spezielle Brote, die vom Katholischen Frauenbund Herz Jesu Rosenberg am Samstag und Sonntag, 11. und 12. März, zum Preis von zwei Euro vor und nach den Gottesdiensten angeboten werden. In diesem Jahr werden hauptsächlich Projekte für Frauen in Osttimor unterstützt, zum Beispiel die Einrichtung von Frauenhäusern und Ausbildungsstätten für handwerkliche und betriebswirtschaftliche Berufe. Außerdem erhalten die Frauen Starthilfen zum Aufbau eigener Kleinstbetriebe.Timor Leste (Osttimor) wurde erst 2002 als eigener Staat gegründet. Zuvor stand der Inselstaat unter indonesischer Militärherrschaft. Frauen haben in der traditionellen Gesellschaft einen sehr geringen Sozialstatus und sind in vielen Lebensbereichen benachteiligt. Oft werden sie gar Opfer von Gewalt. Dabei sind gerade die Frauen in Osttimor ein wichtiger Motor für den gesellschaftlichen Wandel.