14.05.2017

(hka) Sie sind ein wenig in die Jahre gekommen und gekegelt wird auch nicht mehr, aber die Geselligkeit pflegen sie nach wie vor. Die "Röhrengucker" gibt es seit nunmehr sechzig Jahren. Von Mitarbeitern des Rohrwerkes wurde 1957 ein Kegelclub gegründet, zunächst als reine Herrenrunde.

Alle zwei Wochen trafen sich kaufmännische und technische Mitarbeiter zum Kegeln, anfangs im Kettelerhaus, später im Josefshaus in Sulzbach und noch später dann im Maxhütten-Casino Schlößl. Auch die Vereinsvorsitzenden wechselten. Auf den Gründer Gerhard Rohner, ehemals Verkaufschef des Rohrwerkes, folgte fast vierzig Jahre lang Josef Reif.Von 2005 bis heute ist Dieter Schirm der erste Mann der Truppe. Die Zeiten haben sich geändert, irgendwann gab es kein Hüttenwerk mehr und auch kein Casino, aus dem Rohwerk wurde MH-Rohr und die "Röhrengucker" stellten - nicht zuletzt aus Altersgründen - ihre Kegelabende ein. Auf die Geselligkeit aber wird weiter Wert gelegt, jetzt treffen sie sich einmal im Monat zum Stammtisch in verschiedenen Gasthäusern der Stadt. Da der Verein sich auch für Ehefrauen und Partnerinnen geöffnet hat, ist aus der reinen Herrenrunde ein echter Freundeskreis entstanden. Von den einstmals 25 Rohrwerkern nehmen heute noch 16 am Vereinsgeschehen teil, ihr Durchschnittsalter beträgt 73 Jahre.Mit Werner Götz ist auch noch ein Gründungsmitglied im Verein aktiv. Dieter Schirm, ihr rühriger Vorsitzender hält die Truppe zusammen, organisiert Weihnachtsfeiern, Filmabende und den jährlichen mehrtägigen Ausflug. Die Reisen nach Dinkelsbühl oder Coburg, in den Chiemgau oder nach Regensburg sind Gemeinschaftserlebnisse, die, so hoffen die "Röhrengucker", noch oft stattfinden werden. Für das Jubiläumsjahr ist eine zweitägige Fahrt nach Landshut geplant.