Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

21.02.2017

0

0 21.02.2017

Musik und Rambazamba fürs junge Narrenvolk gab es am Sonntagnachmittag im Rosenberger Kettelerhaus. Dorthin hatte der SV Loderhof/Sulzbach zu seinem Kinderfasching eingeladen - ein gelungenes Fest für die Mädchen und Buben mit ihren Begleitungen.

Mit der Organisation dieser fröhlichen und ausgelassenen Veranstaltung setzt der SV Loderhof/Sulzbach jedes Jahr wieder einen Höhepunkt in der närrischen Zeit. Auch dieses Jahr freute sich die Leiterin der Sparte Turnen und Organisatorin dieses bunten Treibens, Gerda Donhauser, über den vollen Saal.Quirlig ging es von Anfang an zu, als die maskierten Narren sich zu diesem Event trafen. Neben Prinzessinnen, Cowboys und Indianern waren auch Feuerwehrleute, Hasen, Löwen, Tiger, Engel und etliche Fantasiegestalten zu sehen. Die Übungsleiterinnen der SVL-Sparte Turnen boten ein abwechslungsreiches Programm, bei denen den Kindern neben einer Anfangspolonaise zahlreiche Spiele wie Sackhüpfen, Kartoffellauf und Reise nach Jerusalem Spaß machten. Auch viele lustige Tänze standen auf dem Programm, ebenso ein Schokokuss-Essen. Jedes Kind bekam für die Teilnahme ein kleines Geschenk. Drei Auftritte der SVL-Kindertanzgruppe "dance & more for KidZ" unter Leitung von Irina Leach ergänzten den Nachmittag und begeisterten das Publikum.