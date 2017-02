Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

13.02.2017

13.02.2017

Bereits weit vor dem offiziellen Einlass zum Kinderfasching warteten Eltern mit ihren Prinzessinnen, Ninjas und Pippi Langstrümpfen vor den Türen des Gasthauses Wagner. Binnen weniger Momente füllte sich der Wagnersaal mit prächtig geschminkten Kindern, ehe die starke Truppe der Faschingsgesellschaft Knappnesia (FGK) einzog und durch den Nachmittag führte. Clowni Ingrid bespaßte die Menge mit Spielen, bei denen jeder Teilnehmer einen Preis absahnen konnte. Beim Brezelschnappen oder Klorollenrennen kamen viele ins Schwitzen. Die Nachwuchsarbeit steht bei der FGK hoch im Kurs. So zeigten Bambini-, Kinder- und Jugendgarde ihre Garde- und Showtänze. Unter tosendem Beifall beendete die Knappnesia mit dem aufwendigen Showtanz "And the Oscar goes to..." der Prinzengarde den Nachmittag.