Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.01.2017

05.01.2017

Was für ein Spaß: Im Kneipp-Kindergarten in Rosenberg ging es gestern hinaus in den verschneiten Innenhof - aber, wie es sich gehört, mit bloßen Füßen: Die Kinder hatten eine Riesen-Gaudi beim Schneetreten, bis zum Trockenrubbeln und Aufwärmen in der guten Stube. Bild: hfz