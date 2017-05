Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

07.05.2017

7

0 07.05.2017

Die Kolpingfamilie Herz Jesu Rosenberg hielt Rückschau auf das Vereinsjahr. Nach dem geistlichen Wort zu dem Thema "Traut euch zu zweifeln, traut euch zu glauben" bilanzierte Vorsitzender Thomas Gebhardt 17 Veranstaltungen. Neben den Teilnahmen am Gemeindeleben mit Pfarrfest, Fronleichnamsprozession, Pfarr-Café und Erntedank berichtete er auch von vier gut besuchten Theaterabenden, Emmausgang, Sommerfest und Vatertagswanderung. Außerdem nahm die Kolpingfamilie an der Bezirksverbands-Wallfahrt teil. Bürgermeister Günter Koller überbrachte die Grüße der Stadt und hob die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder hervor. Besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Georg Haberberger für 60 Jahre Treue zu Kolping. Weiterhin wurden in Abwesenheit Elfriede und Bernhard Rösch für je 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.