Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

01.05.2017

01.05.2017

Sie wollten nicht nur ihr Taufversprechen erneuern, sondern nun auch in die Gemeinschaft der erwachsenen Christen aufgenommen werden: 22 Jugendliche zogen unter feierlichen Orgel- und Posaunenklängen mit Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz, Diakonin Irene Elsner und Diakonin Sabrina Schmidt in die Christuskirche.

Gelassenheit vermitteln

Konfirmationsfrage

Feierliche Gestaltung

"Das einzige, worauf es ankommt, ist die Gnade, die von Gott kommt", sagte Pfarrer Dr. Kurz am Sonntag in seiner Predigt über den Brief des Paulus an die Römer 3, 21-28. Genau das sei das Geschenk der Taufe, dass Gott die Menschen so annehme, wie sie sind, mit ihren guten und schlechten Seiten.Im Konfirmandenunterricht, erläuterte Dr. Kurz, wollten er und die Diakoninnen Elsner und Schmidt den Jugendlichen viel über den Glauben mitteilen, aber nicht bessere Menschen aus ihnen machen. Das könnten sie auch gar nicht. "Jeder von uns ist, wie er ist, und das ist gut so", betonte der Prediger, "und wenn Gott zu mir ja sagt, so wie ich eben nun einmal bin, dann kann ich das doch auch, oder?"Es gebe zwar immer Dinge, die andere besser können, aber auch Dinge, die andere nicht so gut könnten. Wichtig sei, wie man mit sich zurechtkomme. "Gott gibt den Menschen nicht auf, niemals. Aus Gnade kommt er immer wieder auf ihn zu. Wer das erfahren hat, kann gelassener mit sich und dem Rest der Welt umgehen."Dr. Kurz erklärte, er und die Diakoninnen hätten den Konfirmanden die Gelassenheit vermitteln wollen, dass sie ihr Leben lang die gleiche Persönlichkeit bleiben würden, dass aber Gott sie in all ihrer Unvollkommenheit annehme."Niemand wird durch die Konfirmation ein besserer Mensch", schloss der Pfarrer, "aber durch sie lerne ich, besser mit mir klar zu kommen." Nach der Tauferinnerung und dem Glaubensbekenntnis stellte Diakonin Schmidt den Jungen und Mädchen die Konfirmationsfrage. Die Jugendlichen antworteten: "Ja, mit Gottes Hilfe." Dann wurden sie in Gruppen von Schmidt, Dr. Kurz und Elsner eingesegnet und ihre Konfirmationssprüche vorgetragen.Günter Schultheiß gratulierte ihnen im Namen des Kirchenvorstands und bat sie, auch künftig die Angebote der Gemeinde für eine sinnvolle und attraktive Freizeitbeschäftigung zu nutzen. "Wir brauchen euch junge Leute für eine lebendige Gemeinde!".Für die Gemeindejugend beglückwünschte Anja Pilhofer die Konfirmanden. "Wenn du dich gerne engagierst und Teil einer Gemeinschaft sein möchtest, dann bist du bei uns genau richtig und herzlich willkommen", lud sie die Mädchen und Jungen ein.Dann feierten die Konfirmanden erstmals als mündige Christen zusammen mit ihren Familien und den anderen Gottesdienstbesuchern das Abendmahl.Pfarrer Dr. Kurz dankte dem Posaunenchor unter der Leitung von Doreen Deyerl und dem Gospelchor "Voices of Joy" mit Dekanatskantor Gerd Hennecke für die feierliche musikalische Gestaltung der Konfirmation. Zum Gelingen des Festgottesdienstes trug auch die evangelische Jugend ganz wesentlich bei, die sich um die jüngsten Kirchenbesucher kümmerte.