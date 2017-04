Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.04.2017

10.04.2017

"Der Glaube, in dem ihr heute bestärkt werdet, das ist ein Glaube, der euch zu einem festen Halt und Anker werden soll": Das Symbol des Ankers prägte den Konfirmationsgottesdienst in der Christuskirche.

36 Jugendliche bekräftigten am Palmsonntag ihren christlichen Glauben und feierten ihre Einsegnung. Diakonin Sabrina Schmidt verdeutlichte in ihrer Predigt mit dem Bild des Ankers, wie aus einer festen Bindung Freiheit entstehen kann.Verankert zu sein bedeute, einen festen Grund zu haben und nicht weggerissen zu werden, wenn ein Sturm aufkommt. Wer weiß, dass auch bei hohen Wellen der Anker hält, kann sich hinauswagen, kann frei sein. Der Mensch, führte die Predigerin aus, brauche im Leben die Sicherheit, die aus der Beziehung zu anderen Menschen und der Beziehung zu Gott entstehtNach Tauferinnerung, Glaubensbekenntnis und Konfirmationsfrage kamen die Mädchen und Jungen in Gruppen zum Altar. Die Diakoninnen Irene Elsner und Schmidt sowie Stadtpfarrer Dr. Roland Kurz segneten sie ein.Hans-Peter Pickel, der stellvertretende Vertrauensmann des Kirchenvorstands, gratulierte den Konfirmanden und lud sie ein, weiterhin in der Gemeinde aktiv zu sein. "Bei uns könnt ihr viel Spaß haben und wirklich etwas Sinnvolles tun", sagte Franziska Mayer und empfahl den Mädchen und Jungen, sich in der Evangelischen Jugend zu engagieren.Als mündige Christen feierten die Konfirmanden zusammen mit ihren Familien und den anderen Gottesdienstbesuchern das Abendmahl. Der Posaunenchor um seine Leiterin Doreen Deyerl und der Kirchenchor mit Dekanatskantor Gerd Hennecke gaben dem Gottesdienst den feierlichen Rahmen. Während des Festgottesdienstes kümmerte sich die evangelische Jugend um die jüngsten Kirchenbesucher.