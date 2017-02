Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.02.2017

Ein lauter Platsch mit dem flachen Schwanz, dann taucht der Biber wieder unter, schwimmt zwischen Forellen und Saiblingen in die Unterwasserpflanzen. Im Quell-Zuchtbecken fühlt er sich wohl, er tut den Fischen nichts. Andere Gäste sind da gefährlicher: Drei, vier weiße Fischkörper liegen leblos auf dem Grund. Sie tragen Schnabelspuren. Der Kormoran war da.

Gäste in jeder Generation

Keine Zucht mehr?

Gesetze anpassen Hans-Hermann Lier bestätigt beim Gespräch die Beobachtungen der Teichwirte. Bei den Fischereivereinen ist es ähnlich: Auch ihre Gewässer werden teils regelrecht geplündert von den Kormoranen. In konzertierten Aktionen erlegten in den letzten Wochen die um Hilfe gebetenen Jäger der Region rund 200 der schwarzen Wasserraben. "Pro Tag zwei Zentner Fisch, die nicht den Gewässern entnommen werden", kommentiert Lier. Trotzdem kann man dem Vogel so nicht beikommen. Das liegt auch an den unterschiedlichen Jagdgesetzen in Europa und Deutschland. Hier darf er bejagt werden, dort ist er geschützt. Es fanden sich Fußringe an erlegten Kormoranen in der Oberpfalz, die bewiesen, dass sie bis aus Estland oder Schweden hierher gezogen waren, berichten Joachim Götz und Hans-Hermann Lier. (ge)

Es muss ein Weg gefunden werden, wieder vernünftige Verhältnisse herzustellen. Teichwirt Joachim Götz

Es ist ein Kreuz mit der Teichwirtschaft. Der Sulzbach-Rosenberger Hans-Hermann Lier als langjähriger Fischer und Gewässerexperte sieht es noch schwärzer: "Es gibt Hinweise, dass viele Nebenerwerbs-Teichwirte in der Oberpfalz aufhören werden." Der Grund dafür ist simpel: Diverse Gäste fressen ihnen ihre Fische weg, klagen sie. Doch stimmt das wirklich? Ist wirklich die Natur schuld?Szenenwechsel: Auf Gut Heringnohe bei Vilseck stehen Joachim und Julian Götz vor ihrer Forellenzuchtanlage. Vater und Sohn sind leidenschaftliche Naturfreunde, Jäger, Fischer, Land- und eben auch Teichwirte. Doch Letzteres wird ihnen immer schwerer gemacht. Jetzt ziehen sie die Konsequenzen."Die Verluste an Fischen haben heuer ein unglaubliches Maß angenommen", berichtet Joachim Götz und beziffert den fehlenden Teil an Fischen im großen Hammerweiher des Gutes auf bis zu 60 Prozent. Wie aber sieht es im halbrunden Forellenbecken aus, durch das klares Quellwasser sprudelt? "Eingesetzt haben wir 5000 Regenbogenforellen und Saiblinge, jetzt sind vielleicht noch 800 oder 900 drin", ergänzt Sohn Julian.Beide berichten von täglichen Besuchen einer riesigen Kormoran-Schar: Weit über 50 Vögel kamen am Vormittag, stürzten sich ins Wasser und fraßen die Fische. Vergrämungs-Aktionen und Abschüsse hielten sie nicht davon ab, regelmäßig dort ihrer Beute nachzustellen. Immer noch liegen einige Forellen auf dem Grund, die nur verletzt wurden und später eingingen. Doch das ist noch lange nicht alles: "Wir haben Fraßgäste in jeder Fischgeneration", erzählt Joachim Götz am Beispiel des 15 Hektar großen Hammerweihers neben dem Schloss: Angefangen von einigen Enten-Arten, die Fischbrut sehr schätzen, über diverse Reiher-Arten bis hin zum Fisch- und Seeadler bedienen sich alle im Wasser. Damit hätte der Naturfreund normalerweise kein Problem, die Adler bewundert er sogar. Aber die Fremdnutzung nimmt gewaltig zu: Es streift der Mink umher, ein amerikanischer Nerz, der alles frisst, auch Fische, es kommen die Kormorane in immer größeren Scharen, und neuerdings lebt hier auch der Fischotter, der äußerst erfolgreich jagt und dessen Nahrungsreste dann den Fuchs erfreuen."Früher standen sieben, acht Reiher dort hinten, jetzt sind es oft fünfzig", schildert Götz. Er hat hier noch Rohrdommeln, Bekassinen, Brachvögel erlebt. Dank eines selbst finanzierten Programms mit LBV und Naturschutzbehörde ist ihm die Wiederansiedlung der Rohrdommel gelungen. Aber weit über die Hälfte der Fische im Hammerweiher und den beiden benachbarten Teichen fehlen inzwischen im Herbst bei der Ernte - herber Rückschlag für die Selbstvermarkter des biologisch und ökologisch hochwertigen Lebensmittels.Vom Draufzahlen kann aber keiner leben. Jetzt ziehen die beiden Teichwirte einen Strich: Der Hammerweiher bekommt ein staatlich gefördertes Extensivierungsprogramm verpasst. Also keine richtige Teichwirtschaft mehr, nur ein kleiner Besatz, ansonsten Natur pur. Fische wachsen lediglich noch in den kleineren Teichanlage südlich des Schlosses heran. Wenn die hungrigen Gäste nicht auch hier zuschlagen.Was ist zu tun? Verstärkt Jagd auf gefiederte oder vierbeinige, teils geschützte Räuber machen? "Es muss ein Weg gefunden werden, wieder vernünftige Verhältnisse herzustellen, damit alle leben können, auch der Teichwirt. Früher ging das ja auch", plädiert Joachim Götz. Man könne doch nicht die Produktion des heimischen Speisefisches einstellen und nur Zuchtware im Supermarkt kaufen, weil es nicht mehr möglich sei, den Bestand übers Jahr zu retten. "Zaun und Netz sind keine Option."Dem Biber ist das egal. Er ist hier wohlgelitten und schwimmt noch eine Runde im Forellenbecken. Platz hat er ja jetzt genug.