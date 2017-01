Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

27.01.2017

27.01.2017

Der Hobbygärtner wird es nicht glauben: Vieles von dem, was er als lästiges Unkraut jätet, ist entweder schmackhaft oder nützlich - oder beides. Und so manches hilft sogar gegen kalte Füße. Das war der Stoff einer Unterrichtsstunde im Schulmuseum.

Hören und löffeln Gerlinde Pilhofer und Martina Herbst, beide engagierte Mitarbeiterinnen im Schulmuseum, trugen zum Erfolg des Abends bei. Erstere führte die Besucher eingangs in eines der alten Schulzimmer und erzählte vom Unterricht in längst vergangener Zeit. Letztere war für die Vorbereitung der Suppe zuständig, gab zu den Pastinaken gelbe Rüben, Lauch und Knoblauch und mixte all das zu einer köstlich schmeckenden und wärmenden Suppe für einen kalten Winterabend. (hka)

(hka) Der Termin stand lang fest, das Thema auch. Dass aber "Kräuter gegen Winterkälte" auf einen eiskalten Abend im Januar fiel, war Zufall und traf sich gut. Die Kräuterpädagogin Monika Börner aus dem fränkischen Betzenstein gestaltete ihre Unterrichtsstunde nicht nur lehrreich, sondern auch genussvoll.Die Suppe köchelte schon auf der Kochplatte, biologisches Samenbrot war zu knusprigen Scheiben geschnitten, und die Teetassen standen bereit für Doost-Tee mit Ingwerhonig. Zahlreiche weibliche und ein männlicher Gast ließen sich von der Referentin überzeugen, dass Kräuter wie Beifuß, Oregano und Thymian wärmen, indem sie die Durchblutung fördern. Getrocknet und als Tee verwendet oder tiefgekühlt als Zugabe für Braten, Suppen und Salate bereichern sie den Speiseplan, haben Vitamine und Mineralstoffe, sind also überaus gesund.Fleisch gab es nicht an diesem Abend, denn auch das sogenannte Griebenschmalz bestand aus Pflanzenfett und Kräutern. Absolut frisch wurde Kräuterbutter hergestellt, indem einige der Gäste sich bereit fanden, Gläser mit Rahm, Basilikum, Estragon und Petersilie so lang zu schütteln, bis daraus Butter wurde. Giersch und Brennnessel, Wildkräuter also, die im Garten meist nicht gerne gesehen werden, verwendet Monika Börner mit Vorliebe zum Kochen. Sie ist überzeugt: "Giersch hilft bei Problemen mit den Gelenken ebenso wie bei Kopfschmerz" , empfiehlt Tee aus Weidenrinde oder wildem Schnittlauch.Die sämige Pastinakensuppe würzte die Kräuterfrau mit Fichtenknospen- und Blütensalz und rundete ab mit etwas Curcuma und Nelkenwurz. Die Kostproben der einzelnen Gerichte fanden alle den Beifall der Besucher, ebenso der "Trank der Freude", ein Gemisch aus Rotwein mit allerlei Gewürzen, in kleinen Gläsern serviert.Natürlich gab die Expertin nicht nur ihr Wissen sondern auch ihre Rezepte preis. Darüber hinaus bot sie ein Sortiment an Gewürzmischungen, Ölen, Marmeladen und Getränken aus eigener Produktion an.