Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.02.2017

17.02.2017

Viel Lob gab es für den Einsatz und das Engagement der Jugendfeuerwehren. Trotz leicht rückläufiger Mitgliedszahlen, wird vorbildliche Arbeit geleistet. Bei der Dienstversammlung der Jugendwarte blieb aber auch Zeit für Ehrungen.

Projektwoche geplant

Erstmals unter 1000

Respekt gezollt

Vorschau Mit einer Vorschau auf die Veranstaltungen 2017 schloss Haller die Veranstaltung. So findet heuer wieder der Bundeswettkampf statt, mit dem Kreisentscheid am 27. Mai in Kümmersbruck. Auch ist abermals ein Zeltlager im August in Hirschbach vom 3. bis 6. August geplant.

(egl) Zur jährlichen Dienstversammlung aller Jugendwarte und Jugendgruppensprechern des Landkreises hatte Kreisjugendfeuerwehrwart Huber Haller ins Gerätehaus nach Rosenberg geladen. Dabei freute er sich über das Interesse von Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Michael Göth, Ehrenkreisbrandrat Franz Iberer und der Kreisbrandinspektion.Eingangs stellte Hartmut Schendzielorz, Vorsitzender des Europäischen Jugendprojekts Oberpfalz, seine Organisation genau vor. In diesem Jahr ist eine Projektwoche in Deutschland und Polen geplant. Vom 3. bis 11. Juni geht es von Freihung bis nach Stettin, über Berlin, Kamminke und Neumark. Bei den Stationen werden interessante Sehenswürdigkeiten besichtigt. In den nächsten Jahren werden weiter solche Projekte geplant, nächstes Jahr in Polen und 2019 wird Frankreich voraussichtlich das Ziel sein.Haller ließ in seinem Bericht das Jahr 2016 Revue passieren. Nicht erfreulich war, dass die Zahl der Jugendlichen erstmals seit 2012 unter 1000 Mitglieder gesunken sei. Auch der Ausblick auf die weiteren Jahre sorge für ein weinendes Auge. Haller bedankte sich auch bei seinem Kreisjugendfeuerwehrausschuss für die geleistete Arbeit.Verschiedene Veranstaltungen wurden auf Kreisebene organisiert. So die Deutsche Jugendspange im Krötenseestadion in Sulzbach-Rosenberg, der Kreisjugendfeuerwehrtag in Steinling mit gleichzeitigem Junior-Cup, Wolfsbach III für sich entschied. Beim CTIF-Bewerbabzeichen in Schrobenhausen glänzte der Landkreis mit den Jugendwehren aus Ensdorf, Schnaittenbach und Zant. Am traditionellen Zeltlager in Illschwang beteiligten sich 90 Teilnehmer aus neun Jugendgruppen. Bei der Lagerolympiade siegte die Jugendwehr Hirschau.Anschließend zeigte Haller auch einzelne Projekte aus den örtlichen Jugendfeuerwehren auf. Kassier Michael Iberer trug den Kassenbericht vor. Ehe es weiterging, zeichnete Hubert Haller zwei Jugendliche mit Ehrengaben aus: Dennis Schubert (Lintach) erhielt die Ehrennadel der Bayerischen Jugendfeuerwehr in Silber. Schubert befasst seit 2008 aktiv mit der Jugendarbeit in seiner Wehr. Mit der silbernen Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr wurde Horst Zagel (Steinling geehrt). Jahrelang leitete er die Jugendgruppe, seit 17 Jahren ist Zagel Mitglied im Kreisjugendfeuerwehrausschuss, dort für den Fachbereich Ausbildung zuständig, neben diesem Amt ist er seit 2006 Schriftführer des Ausschusses.In seiner Ansprache dankte Landrat Richard Reisinger den Jugendlichen für ihr Engagement: "Denn der Landkreis braucht euch alle". Grüße übermittelte Bürgermeister Michael Göth. Er zollte ebenso wie Kreisbrandrat Fredi Weiß Respekt für die Arbeit der Jugendfeuerwehren.