Sulzbach-Rosenberg

03.04.2017

Die Ganztagsschüler aus dem berufsorientierten Zweig Soziales wollten es genau wissen: Wie ist es möglich, täglich 100 Mahlzeiten gleichzeitig zu kochen und anschließend auszuliefern? Die Antwort suchten sie mit den Fachlehrerinnen Sonja Anzer und Marlies Hollweck bei SF-Franken-Catering.

Seit knapp zwei Jahren versorgt der in Nürnberg-Hafen ansässige Betrieb die Krötensee-Mittelschule. Geschäftsführerin Antje Förstl erläuterte zunächst den logistischen Weg, auf dem täglich 6000 bis 8000 Essen das Unternehmen verlassen. Nachdem die Schüler die nötigen Hygienemaßnahmen absolviert hatten, bekamen sie auf einer Führung durch die komplette Großküche inklusive der Kühl- und Lagerräume einen umfassenden Einblick. Beeindruckend war nicht nur die überdimensionale Größe der Kochkessel, Kippbratpfannen, Küchengeräte und Lebensmittelpackungen, sondern auch die Mengen an Nahrungsmitteln, die für die Herstellung eines Tagesmenüs notwendig sind. Schnell wurde klar, dass es hier nicht um Gramm, sondern um Zentner von Nudeln geht. Das Ergebnis probierten die Krötensee-Schüler am Ende der Betriebsführung mit einer Mahlzeit, Kuchen und Getränken. Bild: pad