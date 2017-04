Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

17.04.2017

Sie ist wohl eine der heimlichsten Bewohnerinnen in Deutschlands Wäldern. Im vorigen Jahrhundert fast ausgerottet, kommt sie allmählich auf leisen Pfoten zurück in den Landkreis: Felis silvestris silvestris, die europäische Wildkatze. Der Bund Naturschutz widmet ihr eine Sonderausstellung im Stadtmuseum.

Mit Baldrian gelockt

Stellt keine Gefahr dar

Aufpassen "Der Landkreis ist wieder Wildkatzen-Land" freut sich auch Rudi Leitl vom Landschaftspflegeverband. Ob die scheuen Wildtiere bei uns wieder heimisch werden können, hänge vor allem vom Menschen ab. Die Zerschneidung und Verarmung ihres Lebensraumes durch Monokulturen, Straßen und Siedlungen sei eine große Gefahr; ebenso verwilderte Hauskatzen, die ihnen die Nahrung streitig machen. Die Jäger müssten bei deren Verfolgung sehr darauf achten, nicht aus Versehen eine seltene Wildkatze zu erlegen. (hka)

Steckbrief Die europäische Wildkatze lebt seit mindestens 300 000 Jahren in mitteleuropäischen Wäldern. Ihr Fell ähnelt dem einer wildfarbenen Hauskatze, die Zeichnung ist nicht kontrastreich, sondern verwaschen. Ein Kennzeichen ist ihr buschiger Schwanz mit dunklen Ringen und einem stumpfen schwarzen Ende, außerdem hat sie einen schwarzen Rückenstrich. Ihre Statur ist gedrungen; sie wirkt größer, kräftiger und ist wilder als eine Hauskatze. Ihre Reviergröße beträgt zwei bis drei Kilometer, sie kann neun Jahre und älter werden. Geschätzter Bestand in Bayern: 500 bis 600 Tiere. Eigentlich könnte sie sich mit unseren Hauskatzen vermischen, was die Naturschützer aber nicht wollen. Zu einer Paarung kommt es aber eher nicht, da verschiedene Verhaltensmuster ein Kommunizieren verhindern. (hka)

Die Wildkatze ist ein alter Einwohner von Bayern. Sie hat ein Recht, hier zu leben. Peter Zahn, Bund Naturschutz

(hka) Eng ging es zu, als die Sonderausstellung am Gründonnerstagabend öffnete. "Heute sehe ich mal ganz andere Gesichter", freute sich Museumsleiterin Edith Zimmermann. Naturfreunde, Katzenfreunde, Vertreter von Jägerschaft, Forst- und Landwirtschaft, dazu Kommunalpolitiker und eine Reihe von Leihgebern der Tierpräparate waren gekommen, um sich mit einer Ur-Europäerin zu beschäftigen, der Peter Zahn bescheinigte: "Sie ist ein alter Einwohner von Bayern. Sie hat ein Recht, hier zu leben und gehört dazu".Das war nicht immer so. Noch im vorigen Jahrhundert wurden Wildkatzen, die scheuen Waldtiere, gejagt. Man unterstellte ihnen, Kitze und Hasen zu fressen; wollte ihnen ans Fell, bis sie fast ausgerottet waren. Eine Chance zum Überleben boten ihnen Mittelgebirge wie etwa der Nationalpark Hainich in Thüringen.1984 dann startete der Bund Naturschutz ein großangelegtes Wiedereinbürgerungs-Programm mit Kosten von rund 50 000 Euro pro Jahr. Und siehe da, wo sie ihren Lebensraum finden, in Laub-, vor allem in Buchenwäldern, werden einige von ihnen nachgewiesen, auch im Landkreis Amberg-Sulzbach.Nachgewiesen heißt aber nicht gesehen. Denn kaum jemand, auch nicht die Experten, bekommen die scheuen Waldtiere zu Gesicht. Aber es gibt andere Nachweis-Möglichkeiten, die Peter Zahn, der Vorsitzende der Kreisgruppe vom Bund Naturschutz, beschrieb. In bestimmten Waldgebieten sind seit 2009 mit Baldrian besprühte Lockstöcke aufgestellt, an denen sich die Katzen reiben und Fellhaare hinterlassen. Von Naturschützern wöchentlich gesammelt, werden diese untersucht und in Datenbanken gespeichert.Durch diese genetische Codierung und erfolgreiche Aufnahmen mittels Fotofallen wurden Wildkatzen im Auerbacher Raum in der Nähe des Truppenübungsplatzes, im Kohlberger Wald und bei Schnaittenbach nachgewiesen. Hierbei, so hoffen die Fachleute, könnte es sich bereits um Populationen handeln, während im Lauterachtal und bei Ebermannsdorf Durchzügler vermutet werden.Die Wanderausstellung diene der Information über die Wildkatze und ihrer Akzeptanz, erklärte 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein. Wobei die scheue Jägerin eigentlich heute besser dran ist als die großen Heimkehrer Bär, Wolf und Luchs. Diese sind nicht immer willkommen, während Felis silvestris hauptsächlich Mäuse frisst, also für Bauern und Jäger keine Gefahr bedeutet. Allerdings, das hob Peter Zahn hervor, braucht sie den besonderen Lebensraum von Laub- oder Urwäldern mit Totholz und Baumhöhlen, Plätze für die Aufzucht ihrer Jungen. Der Bund Naturschutz bemühe sich deshalb um Neuanpflanzungen von Wäldern und um Schutzgebiete, die nicht nur den Wildkatzen, sondern vielen anderen Tieren und auch Pflanzen artgerechten Lebensraum bieten. Allen, die zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben, dankte Edith Zimmermann. Das waren neben dem Bund und der Projektbeauftragten Ulrike Geise vor allem die Leihgeber der Tierpräparate, die BJV-Kreisgruppen Amberg und Nabburg im Landesjagdverband Bayern, das Stadtmuseum Zehentstadel Nabburg, das Stadtmuseum Schwandorf und die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Helfer in ihrem Haus.Beim Rundgang standen natürlich ein paar prächtige Exemplare von Felis silvestris im Mittelpunkt des Interesses, aber auch die Präparate vieler anderer Tiere, die ebenso wie die Wildkatze einen artgerechten Lebensraum brauchen, angefangen von Blindschleiche und Eichhörnchen über die Sing- und Greifvögel bis hin zu Fuchs und Wildschwein.