Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.03.2017

Wenn ein großes Polizeiaufgebot zu einem Geburtstag ausrücken muss, ist meist Randale im Spiel. Nicht so bei Josef Strobl (Siebter von links), der als Leitender Polizeidirektor und BePo-Chef am Donnerstag gleich seine ganze Abteilung mit knapp 1300 Beschäftigten zu seinem 60. Geburtstag eingeladen hatte.

Klar, dass da der Zug der Gratulanten den ganzen Tag im Kleinen Speisesaal der BePo nicht abreißen wollte. Den Reigen eröffnet Vize-Abteilungsführer Polizeioberrat Roland Gaßner mit launigen Worten in Anlehnung an das Lied "Mit 66 Jahren ..." von Udo Jürgens und unter Hinweis auf das nun beginnende letzte Dienstjahr des Jubilars. Bereitschaftspolizei-Präsident Wolfgang Sommer (Fünfter von rechts) übermittelte als ranghöchster Gast die Glückwünsche der bayerischen BePo. Viele Redebeiträge, Einlagen und auflockernde Darbietungen der verschiedenen Ausbildungsseminare mit vielen lobenden Worten, Wertschätzungen und Rückblicken auf gemeinsame Zeiten wechselten sich am Standort in der Wagensaß über Stunden ganz kurzweilig ab. Zur ersten Riege der Gratulanten zählten (von links) POR Gernot Schötz (Leiter Nabburg), EPHK Stefan Bledl (21. AS), PR Helmar Termer (27. AS), EPHK Daniel Czogalla (3. AS Nabburg), EPHK Josef Fleischmann (26. AS), EPHK Oliver Mignon (28. AS), EPHK Thomas Scherer, Amtsrätin Karin Erhard und EPHK Jürgen Pfaffenzeller (alle Teilprojekt neue Uniformen) sowie Personalrat PHK Manfred Putz. Bild: Royer