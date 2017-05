Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.05.2017

Die Journalistin und Fachbuchautorin Nora Imlau die sich auf Baby-, Kleinkind- und Familien-Themen spezialisiert hat, hielt eine Autorenlesung im Still-Café des St.-Anna-Krankenhauses. Imlau gilt als Expertin auf ihrem Gebiet, sie macht sich für ein bindungs- und beziehungsreiches Familienleben stark, hat schon mehrere erfolgreiche Elternratgeber veröffentlicht und schreibt unter anderem für die Zeitschrift "Eltern".

Der Vortrag stand ganz unter dem Motto "Das Geheimnis zufriedener Babys", heißt es in einer Pressemitteilung. Nicht nur die rund 50 anwesenden Eltern mit ihren Kinder, sowie die Verantwortlichen des Still-Cafés Michaela Herrmann (Kinderkrankenschwester und Stillberaterin IBCLC) und Margit Knarr (Krankenschwester) freuten sich über dieses besondere Event. Auch der Chefarzt der Gynäkologie/Geburtshilfe, Dr. Jörg-Dietrich Dodenhöft, und Krankenhausvorstand Klaus Emmerich waren begeisterte Zuhörer.Die Autorin erklärte den Eltern, wie wichtig es ist, seinem Kind Geborgenheit und Körperkontakt zu schenken. "Babys sind in den ersten Monaten abhängig von Nähe. Hierfür gibt es keine Universallösung Eltern müssen auf ihr eigenes Bedürfnis und auf das ihres Kindes eingehen." Die Journalistin zeigt hierzu verschiedene Möglichkeiten, Anregungen und Tipps.Zum besseren Verständnis erläuterte Imlau den Begriff "Steinzeitbaby". "Die Bedürfnisse eines Babys nach Nähe, Körperkontakt, Tragen, Hunger, Schlaf und Schutz vor Gefahr haben sich seit tausenden von Jahren nicht verändert." In ihren Büchern erläutert sie, wie Eltern in unserer modernen und schnelllebigen Zeit mit den Urbedürfnissen ihrer Kinder zurechtkommen. Im Anschluss hatten die Eltern die Gelegenheit für ein Gespräch mit der Journalistin.