Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

15.09.2016

Am Donnerstag, 15. September, gegen 6.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad auf der Rosenbachstraße. Der 37-jährige Motorradfahrer aus Kümmersbruck zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Zur Unfallzeit wollte eine 54-jährige Ford-Fahrerin aus Amberg aus Richtung Ortsteil Lohe kommend von der Rosenbachstraße nach links in die Straße „Hammerphilippsburg“ abbiegen. Dabei übersah sie den Kümmersbrucker, der ihr mit seinem BMW-Motorrad auf der Rosenbachstraße stadtauswärts entgegenkam. Der Kradfahrer versuchte auszuweichen, aber es kam trotzdem zu einem heftigen Zusammenstoß während des Abbiegevorganges. Der Zweiradfahrer blieb danach schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen, seine Maschine rutschte in den gegenüberliegenden Graben.Neben Prellungs- und Schürfverletzungen zog sich der Motorradfahrer eine schwere Verletzung an der rechten Hand zu. Er kam in das Klinikum nach Amberg. Die Unfallverursacherin blieb äußerlich unverletzt, erlitt aber einen Schock und wurde an der Unfallstelle von einem Kriseninterventionsteam betreut.Die Feuerwehr Rosenberg leistete Erste Hilfe und regelte den Verkehr. Die Rosenbachstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8.50 Uhr total gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.