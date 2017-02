Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Viele Informationen über die zahlreichen Auftritte des Orchesters 2016 und den Ausblick auf viele musikalische Höhepunkte heuer brachte die Versammlung des Fördervereins der Bergknappenkapelle der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Lob für die ausgezeichnete Arbeit der Vorsitzenden Alexandra Ottmann, ein solider Kassenstand bei Schatzmeisterin Karin Kraus und nur geringfügige Veränderungen bei den Neuwahlen sprachen für Zufriedenheit.

So konnten wieder Uniformjacken, Noten, Probenwochenende und vieles mehr bezuschusst werden. Stadtkapellmeister Johannes Mühldorfer dankte für die geleistete Arbeit, insbesondere der Vorsitzenden, die viel im Verborgenen tätig sei und deren Wirken am Erfolg des Blasorchesters maßgeblichen Anteil habe. Der neue Vorstand besteht aus Michael Heinz, Christian Kohl, Karin Kraus (Kassenwartin), den Vorsitzenden Alexandra Ottmann, Hans Renner, Reiner Vogel, Siegfried Meier und Hans Renner (alle Beisitzer). Das nächste wichtige Ereignis stellt das Benefizkonzert der Raiffeisenbank am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr in der Christuskirche dar.