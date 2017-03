Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.03.2017

Ein Autounfall auf dem Weg zur Arbeit endet 1972 für den damals 23-jährigen Sulzbach-Rosenberger Manfred Dütsch tragisch. Er wird schwer verletzt, bleibt querschnittsgelähmt und ist für sein weiteres Leben auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine große Liebe Inge indes bleibt ihm treu und heiratet ihn. Halt gibt ihm daneben vor allem der Sport. Manfred Dütsch über ein bewegtes Leben und darüber, wie wichtig es ist, „immer nach vorne“ zu schauen.

Schon auf der Reha in Bayreuth bin ich auf das Bogenschießen gestoßen. Das hat mir viel Kraft gegeben. Nach der Entlassung bin ich gleich bei einem Verein in Schwarzenfeld eingestiegen, den es heute leider nicht mehr gibt. Ich konnte meine Technik ausfeilen und mich zügig weiterentwickeln. Schließlich bin ich in den Nationalkader berufen worden, war bei Deutschen und Europäischen Meisterschaften. 1976 konnte ich sogar an den Weltspielen für Behinderte im kanadischen Toronto teilnehmen und verpasste mit der Mannschaft im Bogenschießen nur knapp das Treppchen. Das war schon ein tolles Erlebnis. 1984 hatte ich dann erneut einen Unfall. Ich fiel aus dem Rollstuhl und verletzte mich dabei so schwer, dass ein Bein amputiert werden musste.Jein. Der Sport gab weiter die Richtung vor. 1982 wurde ich Zweiter bei der Bogenschießen-WM in England. Dort traf ich auf Sportschützen und der Virus für das Luftgewehr infizierte mich. Zu Hause in Sulzbach-Rosenberg trat ich dem Schützenverein bei und konnte schnell Erfolge verbuchen. 1983 wurde ich Mannschafts-Weltmeister mit dem Luftgewehr in England, 1984 mit der Luftpistole sogar Dritter bei den Paralympics in London.Wir gründeten 1976 in Sulzbach-Rosenberg unter anderem einen Bogenschützenclub, dem ich 13 Jahre lang vorstand. Heute bin ich zwar nicht mehr dessen Vorsitzender, aber immer noch in der Vorstandschaft aktiv. Seit gut drei Jahrzehnten leite ich zum Beispiel auch die Landkreismeisterschaften im Sportschießen. Man sieht also, auch mit einer Behinderung kann man voll dabei sein. Ich muss sogar sagen, ich habe mit dem Behindertensport so viel erlebt und bin so weit herumgekommen: Ohne meine Behinderung hätte ich das vielleicht gar nicht so gehabt! Es gibt in jeder Situation etwas Positives. Man muss nur an sich glauben.In der Tat, wie gesagt. Natürlich bin ich auch privat viel unterwegs gewesen. Mich hat es dann immer ein wenig geärgert, wenn ich gelesen habe, eine Unterkunft sei „rollstuhlgerecht“ und dann haben die zwar eine Rampe, aber die Tür zum WC ist für Rollstuhlfahrer zu eng. Vielen Vermietern war gar nicht bewusst, welche Bedürfnisse behinderte Menschen wirklich haben. Vor diesem Hintergrund habe ich dann ein Internet-Portal für Menschen aufgebaut, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Auf www.rollstuhl-urlaub.de habe ich wirklich rollstuhlgerechte und behindertefreundliche Urlaubsquartiere zusammengetragen. Alles nicht-kommerziell. Es geht mir um konkrete Hilfe für Menschen mit Behinderung.Ja, klar. Vieles ist für behinderte Menschen einfach ein Problem. Nicht-Behinderte sehen das oft nicht. Barrieren lauern überall. Fehlende Rampen, Kopfsteinpflaster. Das mögen Rollstuhlfahrer, aber auch ältere Menschen gar nicht. Zeitweilig hatte ich durch den Sport meine Behinderung fast vergessen. Je älter man wird, umso präsenter wird das wieder. Nicht zuletzt durch Barrieren im Alltag. In meinem eigenen Haus habe ich allerdings natürlich schon 1980 beim Bauen auf Barrierefreiheit geachtet, auch wenn das damals noch nicht so hieß. Daher komme ich im Haus sehr gut zurecht. Und meine Frau Inge ist ja auch da! Barrieren lassen sich aber auch durch eigenes Zutun überwinden. So habe ich mir zum Beispiel ein Handbike zugelegt. Damit komme ich in Ecken, in denen ich schon lange nicht mehr war. Barrierefreiheit beginnt irgendwie auch im Kopf und mit einem starken Willen.