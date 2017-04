Markt am Weißen Sonntag

Irgendwie wollte sich gestern am Weißen Sonntag beim gleichnamigen Markt keine richtige Frühlingsstimmung einstellen. Eine frische Brise und drohende Regenwolken hielten scheinbar potenzielle Marktbesucher davon ab, ihren Sonntagsspaziergang mit einem Marktbesuch zu verbinden.

Es war also stets viel Freiraum, um gemütlich durch die Riege der Fieranten zu schlendern. Diese hatten wieder für ein abwechslungsreiches Angebot in der Altstadt gesorgt. Die Palette reichte wie gewohnt von Grünpflanzen, Bekleidung, Hobeln, Staubsaugern, mediterranen Speisen, Gewürzen und Dekoartikeln bis hin zu Korbwaren und einer Autopräsentation. Zusätzlich sperrte am Nachmittag die heimische Geschäftswelt ihre Türen auf, um der Kundschaft das eine oder andere Schnäppchen zu offerieren. Hätte sich auch noch die Sonne als Dauergast hinzugesellt, wäre einem perfekten "Magg" nichts mehr im Wege gestanden.