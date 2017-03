Mehr auf den Inhalt achten

Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

29.03.2017

5

0 29.03.2017

Zum nachlassenden Interesse am Bockbierfest in Rosenberg:

Seit 37 Jahren veranstaltet die Kolpingfamilie Rosenberg bei gleichbleibender Qualität das Bockbierfest. Von allen Rosenberger Vereinen hat keiner den Weg ins Kettelerhaus gefunden. Seit Jahren ist die Teilnehmerzahl rückläufig. Von einst 270 sind wir auf 75 geschrumpft.Am Programm kann es nicht liegen, da es dieses in dieser Form nur in Rosenberg gibt. Wo waren hier die Freunde Rosenbergs? Viele Rosenberger jammern "Wir haben kein Wirtshaus in Rosenberg". Dies war der Beweis, warum. Wenn ein Verein bei einer Veranstaltung draufzahlt (und auch dieses Jahr zahlt die Kolpingsfamilie Rosenberg drauf), dann wird es diese nicht mehr geben. Beim Orangenball war es das Gleiche. Im Vorbericht auf die Fingerhakelmeisterschaft wurde der Termin angekündigt, dann stand zwei Mal eine Ankündigung in der Zeitung. Plakate wurden aufgehängt. Was haben wir falsch gemacht?Es gibt nicht zu viele Bockbierfeste, denn jeder Veranstalter hat sein Publikum. Ich bin auf allen Bockbierfesten und weiß, wovon ich spreche. Als Mitglied in Rosenberger Vereinen hätte ich eine bessere Solidarität erwartet. In diesem Sinne: Glückauf Rosenberg!Thomas Gebhardt, Sulzbach-Rosenberg