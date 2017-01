Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Eschenfelden. Auf eine runde Zahl an Jahren bei Linn High Therm in Eschenfelden blicken fünf Jubilare zurück. Während einer Betriebsfeier ehrte Geschäftsführer Horst Linn diese Mitarbeiter, die zusammen 120 Jahre Betriebserfahrung und Fachkompetenz am Standort Eschenfelden vorweisen können. Die Firma stellt dort seit 1969 Industrie- und Laboröfen her.

Stephanie Schrauf kam 2006 und ist als Exportsachbearbeiterin Vertrieb unter anderem für Osteuropa zuständig. Bernd Dehling arbeitet seit 1996 als Industriemechaniker bei Linn. Ebenso lange kümmert sich Andreas Rössler um Unternehmenswerbung und Kommunikation. Stefan Schöpf gehört seit 1986 als Maschinen- und Anlagenschlosser zur Belegschaft. Hans Billhofer betreut seit 1976 als Servicetechniker Probenvorbereitungsanlagen auf der ganzen Welt.Für die langjährige Betriebszugehörigkeit bekamen die Mitarbeiter Ehrenurkunden der IHK Regensburg durch Johann Schmalzl überreicht. Weitere drei Jubilare ehrte das Unternehmen am Standort Bad Frankenhausen in Thüringen.