Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

03.05.2017

Auerbach. Einen Angriff auf die Lachmuskeln startet der Heimat- und Volkstrachtenverein Auerbach. Am Samstagabend feierte seine Schauspiel-Truppe um Kerstin Meisel die Premiere ihres Stücks "Mit Vollgas ins Glück".

Die Geschichte ist schnell erzählt. Senior Erich Grattler (Thomas Riedhammer) soll auf Anraten seines Sohnes Andreas Grattler (Thomas Sertl) in der Firma kürzer treten und sein Leben endlich genießen. Gleichzeitig führt der Juniorchef etliche Neuerungen im Autohaus ein.Während sich die Sekretärin Klara Döderlein (Kerstin Meisel) nicht mit einem Computer anfreunden kann, lässt sich Mechaniker Kurt (Markus Baumgärtel) gar nichts sagen. Alles wendet sich, als Erich tatsächlich anfängt, sein Leben zu genießen. Allerdings ganz anders, als sich der Sohn das vorgestellt hat: Ein teures Sportcabrio macht den Anfang, ein französisches Bett folgt. Und dann verführt der Vater auch noch ein junges Mädchen im Büro zu einem Tanz ...Für Turbulenzen sorgen während des Stücks immer wieder die Kunden der Autowerkstatt. Das sind Alois Pointner (Florian Himmelhuber), Herbert Bollmann (Patrick Hamerla), Franzi Habermann (Mandy Schmid) und Trixi Koller (Susanne Lechner) sowie das Ehepaar Rosa und Otto Irlinger (Katrin Himmelhuber und Martin Achatz). Zu schauspielerischer Höchstform laufen im Stück Kerstin Meisel als treue, aber auch widerspenstige Sekretärin und Markus Baumgärtel als schlitzohriger Mechaniker auf. Sprüche wie "99 Henna und ein Weibsbild - des sind 100 Mistviecher" sind da keine Seltenheit.Weitere Vorstellungen beginnen am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 7. Mai, um 15.30 Uhr wieder im Kolpinghaus. Vor der Nachmittagsvorstellung gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Kartenreservierung täglich ab 14 Uhr bei Kerstin Meisel (09643/84 21). Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre fünf Euro.