Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

23.02.2017

91

0 23.02.201791

Schluckspecht hoch vier: Da rieben sich selbst erfahrene Polizeibeamte verdutzt die Augen, über das was sich am Mittwoch abspielte. Los gegangen ist das Ganze mit einem Ladendiebstahl um 10 Uhr in der Karolinenstraße. Dort war ein 50-Jähriger ertappt worden, als er eine fünf Euro kostende Flasche Wodka entwenden wollte. Polizeibeamte nahmen die Angelegenheit zu Protokoll und schickten den Mann danach weiter.

Doch der sollte an diesem Tag noch wiederholt auf sich aufmerksam machen. Zunächst am Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Frohnbergstraße in Hahnbach. Dort touchierte er mit seinem VW Passat zweimal einen abgestellten Pkw und machte sich danach aus dem Staub. Zurück nach Sulzbach-Rosenberg. Zu einem Supermarkt an der Hauptstraße. Ob er dort abermals Ausschau halten wollte nach Hochprozentigem, ist nicht bekannt. Publik allerdings wurde, dass er auch dort eine Unfallflucht hinlegte und danach erneut türmte. In beiden Fällen war das Kennzeichen von Zeugen notiert und die Polizei umgehend informiert worden. Diese löste nun eine größerer Fahndung aus - und landete einen Volltreffer.Exakt um 12.39 Uhr beendeten Ordnungshüter die Tour des Sulzbach-Rosenbergers auf dem Kaufland-Parkplatz an der Krötenseestraße. Die anschließend angeordnete Blutentnahme ergab einen Wert von 2,6 Promille. Außerdem besitzt der Trunkenbold keinen Führerschein.