Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

19.05.2017

19.05.2017

Nach über zwei Wochen im Amberger Tierheim kommen am Samstag die ersten der acht Hunde, die Anfang Mai in einer total vermüllten Wohnung in Sulzbach-Rosenberg entdeckt wurden, zu neuen Besitzern. Es sind zwei der vier Welpen.

Für die Mutter und einen weiteren Welpen gibt es auch schon ernsthafte Interessenten, erläuterte Sabine Falk, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, auf Nachfrage. Die vier anderen Hunde - der Vater, zwei Halbwüchsige vom vorhergehenden Wurf und ein Welpe - sind noch unversorgt. Wobei weiterhin im Raum steht, dass der ursprüngliche Besitzer - quasi als Gegenleistung für die formal "freiwillige Abgabe" - zwei der Tiere zurückbekommt, wenn er mehrere Bedingungen erfüllt. Sabine Falk macht keinen Hehl daraus, dass der Tierschutzverein von dieser Möglichkeit nicht begeistert ist. "Aber das ist nicht unsere Entscheidung, das entscheidet das Veterinäramt." Laut Sabine Falk sind die Hunde jetzt "gesund und total verschmust".